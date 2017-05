DEB-Gegner Kanada Favorit im Sinne der Anklage

Dass ein Trainer früher mal Verteidiger war, kommt relativ häufig vor. Man denke nur an Jürgen Klopp, Berti Vogts oder Hollands Ronald Koeman. Jon Cooper, der Coach der kanadischen Eishockey-Auswahl, ist noch so ein Beispiel: Er hat allerdings einst nicht Pucks im eigenen Drittel verteidigt, sondern Angeklagte vor Gericht.

Cooper war in einem früheren Leben Strafverteidiger, und im Gegensatz zu seiner damaligen Tätigkeit, bei der er auch so manchen hoffnungslosen Fall zu bearbeiten hatte, ist seine Erfolgsquote jetzt doch erheblich höher. Schließlich betreut er das Team, das nach den Titelgewinnen 2015 und 2016 den Weltmeister-Hattrick ansteuert und nicht nur im Viertelfinale gegen Deutschland (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) als turmhoher Favorit gilt.

Und das obwohl das Team mit dem Ahornblatt auf den Trikots wie eigentlich in fast jedem WM-Jahr eine Mannschaft aufbietet, die vor allem eines auszeichnet: Die größten Stars sind nicht dabei. Schließlich gehen parallel die Playoffs in der Profiliga NHL in die entscheidende Phase, aber auch Stars, die mit ihrem Team daheim schon ausgeschieden sind, zeigen wenig Euphorie, nach einer langen Saison noch den Trip nach Europa zu unternehmen.

Zahlreiche Top-Spieler haben die WM abgesagt

So warten die Fans auch in diesem Jahr vergeblich auf einen Superstar wie Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins oder auf Ryan Getzlaf von den Anaheim Ducks. Und während sich der Deutsche Leon Draisaitl nach dem Playoff-Aus der Edmonton Oilers in den nächsten Flieger setzte, um so schnell wie möglich nach Deutschland zu kommen, verzichteten seine Teamkollegen Connor McDavid und Torwart-Idol Cam Talbot dankend.

Die Kanadier wären allerdings nicht die Kanadier, wenn sie nicht dennoch ein Team aufböten, das jederzeit in der Lage ist, den Rest der Welt zu schlagen. Das Eishockey-Potenzial in diesem Land ist derart riesig, dass auch die zweite Garde ausreicht, um als Titelanwärter Nummer eins zu gelten. Das ist ungefähr so, als würde Joachim Löw zur WM mit der U21 anreisen, und es würde dennoch bis ins Finale gehen. Es wäre, wenn alles nach Wunsch läuft, der 27. Titel für Kanada, und man hätte endlich den bisherigen Rekordweltmeister Russland eingeholt.

Wobei "zweite Garde" auch ein unschöner und nur halbwegs passender Ausdruck ist, wenn man Weltklassespieler vom Schlage eines Matt Duchene oder eines Nathan MacKinnon, beide von Colorado Avalanche, zur Verfügung hat. Beide haben in den vergangenen zwei Jahren schon WM-Gold eingesammelt, MacKinnon, erst 21 Jahre jung und dennoch ein 93-Kilogramm-Brocken von einem Spieler, hat schon wieder fünf WM-Tore auf dem Konto, vor zwei Jahren bei den Titelkämpfen in Prag traf er an der Seite des großen Sid Crosby bereits viermal beim WM-Turnier.

Auf ihn muss die deutsche Abwehr besonders achten. Aber was heißt so ein Ratschlag schon? Es gibt ja in der Offensive auch noch Ryan O'Reilly von den Buffalo Sabres, Carolina-Star Jeff Skinner, Claude Giroux von den Philadelphia Flyers oder Mark Scheifele von den Winnipeg Jets. Torgefährlich sind sie alle.

"Er ist anders als andere Trainer"

Und wenn es wirklich mal eng wird, dann ist da ja noch der eloquente Strafverteidiger hinter der Bank. Coach Cooper hat keine einzige Minute Profi-Eishockey als Aktiver gespielt, Trainer wurde er nur, weil er mal an der Highschool seines Sohns für einen Freund eingesprungen ist, und jetzt ist er einer der gefragtesten Männer im Business, der Tampa Bay 2015 bis ins NHL-Finale geführt hat.

Cooper ist einer, "der so versiert reden kann, dass jeder für ihn durchs Feuer geht", wie sein früherer Spieler Erik Condra mal gesagt hat. Der Coach selbst hat es so formuliert: "Als Anwalt musst du eine Jury überzeugen, als Trainer 20 Spieler hinter dich bringen." Da gebe es "durchaus Parallelen". Tyler Johnson, einer der Stars in Anaheim, wird in der "Neuen Zürcher Zeitung" mit dem Satz zitiert: "Er ist anders als jeder Coach, den ich bisher hatte. Er ist smart."

Heute Abend wird es beileibe nicht um Freispruch oder Zuchthaus gehen, aber eine Art Urteilsspruch fällt in der K.o.-Runde auch: Das Spiel soll nach Coopers Vorstellung ein einziges Plädoyer werden für die Favoritenrolle. Eine Niederlage gegen den Außenseiter Deutschland im Viertelfinale allerdings, das wäre dann wohl ein Scherbengericht.