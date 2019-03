Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:21 AM Marco Fuchs Hier sehen wir kein Abwarten, nach fünf Minuten Rennzeit ist das Feld schon weit auseinander gezogen. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:19 AM Marco Fuchs Bereits nach einem Kilometer reißt nach den ersten vier Läuferinnen eine erste kleine Lücke auf, die von der Österreicherin Teresa Stadlober wieder zugelaufen wird. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:18 AM Marco Fuchs 49 Frauen sind auf der Strecke, gelaufen wird in der freien Technik. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:18 AM Marco Fuchs Gelaufen werden vier Runden à 7,5 Kilometer. Und die Favoritinnen setzen sich gleich an die Spitze. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:15 AM Marco Fuchs Start des Rennens Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:09 AM Marco Fuchs Sie ist die große Favoritin: Die Norwegerin Therese Johaug ist die dominierende Athletin dieses Winters. Spannendste Frage könnte sein, wer am längsten mit ihr mithalten kann. Dass sie jemand über die 30 Kilometer schlagen kann, dafür fehlt mir die Fantasie. Aber natürlich wird der Kampf um Silber und Bronze interessant. Da balgen sich gleich zahlreiche Athletinnen aus Schweden, Russland und Norwegen um die vorderen Plätze. Georg Hochmuth/DPA Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:06 AM Marco Fuchs Drei deutsche Läuferinnen werden wir gleich sehen: Victoria Carl, Katharina Hennig und Pia Fink gehen in das Rennen, das ihnen bei optimalem Rennverlauf vielleicht sogar eine Platzierung unter den besten 25 Starterinnen bringen kann. Nordische Ski-WM - 30km Langlauf, Massenstart Frauen 3/2/19 11:05 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen beim Massenstartrennen der Langläuferinnen über 30 Kilometer. Um 12.15 Uhr geht es los! Show more Tickaroo Liveblog Software