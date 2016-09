Eishockey Krupp verlängert in Berlin

Trainer Uwe Krupp hat seinen Vertrag beim Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga, den Eisbären Berlin, vorzeitig bis 2018 verlängert. Ursprünglich wäre der Kontrakt des früheren Bundestrainers bei den Berlinern 2017 ausgelaufen. Über den weiteren Verbleib des 51-Jährigen hatten jedoch zuvor bereits Berliner Medien berichtet.

Schon kurz nach dem Saisonende sei die Entscheidung zur weiteren Zusammenarbeit gefallen. "Wir haben sicherlich noch nicht so ganz den Erfolg gehabt, den wir uns wünschen, aber die richtungweisenden Elemente sind da", sagte Krupp und nannte den achten DEL-Titel als Ziel. "Es wird schwer, Meister zu werden. Aber wir haben es drauf." Am Freitag startet Berlin gegen die Straubing Tigers in die neue Saison.

Berlin hatte Krupp im Dezember 2014 zum neuen Cheftrainer ernannt und sich von seinem erfolglosen Coach Jeff Tomlinson getrennt. Nach enttäuschenden Jahren hatten sich die Berliner unter Krupp in der Vorsaison stabilisiert und die Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen. Bereits im Playoff-Viertelfinale kam dann aber das Aus gegen die Kölner Haie.

Im Sommer 2015 war Krupp zwischenzeitlich als neuer Nationalcoach im Gespräch gewesen, ehe dann überraschend der deutsche NHL-Rekordspieler Marco Sturm die Aufgabe übernahm. Sturms Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund verlängerte sich nun durch die erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele automatisch bis 2018.