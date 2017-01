Vierschanzentournee Der Wind, der Wind

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster ist ein ruhiger, besonnener Typ. Es muss schon relativ viel passieren, dass er sich aufregt. Beim dritten Springen der Vierschanzentournee am Bergisel in Innsbruck war es allerdings so weit: "Das hat keinem Spaß gemacht: Den Springern nicht, den Trainern nicht - und auch den Zuschauern nicht."

Schwierige bis irreguläre Windbedingungen machten das Springen zur Wind-Lotterie - nach einem Durchgang musste die Jury den Wettkampf abbrechen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Springen am Olympia-Ort von 1964 und 1976 so von der Witterung betroffen ist.

Was macht das Springen in Innsbruck so schwierig?

Die Bergisel-Schanze liegt relativ frei exponiert über der Stadt Innsbruck und ist daher für Windböen anfälliger als andere Sprunganlagen. Zudem gibt es in Innsbruck, anders als zum Beispiel in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, immer noch kein Flutlicht. Die Springen werden auf diese Weise zum Wettlauf mit der Zeit. Wenn die Dunkelheit am späten Nachmittag kommt, kann nicht mehr weitergesprungen werden.

Was hat Springer und Trainer so verärgert?

Die Jury hat bei dem Springen keine gute Figur abgegeben. Der erste Durchgang zog sich über fast mehr als 90 Minuten hin, weil immer wieder unterbrochen wurde, aber auch weil die Schanze von der Jury freigegeben wurde, obwohl der Wind einen Sprung zur Gefahr gemacht hatte. "Der Wettkampf war ein Witz", schimpfte zum Beispiel der Olympiasieger von 2002 und 2010, Simon Ammann, aus der Schweiz. "Ich war nahe daran, abzusagen. Ich bin ja nicht mehr 22, ich habe eine Familie."

Die österreichischen Trainer nahmen ihren Nachwuchsspringer Stefan Huber sogar wieder vom Sprungturm, obwohl der Sprung freigegeben war. "Ich verstehe die Jury nicht", kommentierte ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin anschließend.

Ist die Wertung jetzt überhaupt noch regulär?

Offiziell ist alles nach den Regeln abgelaufen. Wenn ein Durchgang gesprungen ist, hat die Jury das Recht abzubrechen und den einen Durchgang als Endresultat zu werten. Schließlich ist und bleibt die Vierschanzentournee eine Freiluftveranstaltung, die mit Witterungseinflüssen leben muss.

Trotzdem ist dies für manchen Springer, der zuvor in der Gesamtwertung noch Hoffnungen hatte, bitter. Der Deutsche Markus Eisenbichler zum Beispiel hat durch einen vom Wind beeinflussten schwachen Sprung alle Chancen auf einen Podestplatz eingebüßt. Auch der Österreicher Stefan Kraft, der auf den Gesamtsieg spekuliert hatte, ist nach seinem mäßigen Sprung in Innsbruck aus dem Rennen.

Wie ist es den DSV-Springern ergangen?

Gar nicht gut. Eisenbichler ist in der Gesamtwertung auf Rang sechs zurückgefallen. Severin Freund ist wegen eines Magen-Darm-Virus erst gar nicht mehr angetreten. Zum Abschluss-Springen in Bischofshofen (Freitag 14 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) treten nur noch fünf deutsche Athleten an. Stephan Leyhe ist als Gesamt-Achter noch ordentlich platziert.

Wer ist jetzt der Favorit auf den Gesamtsieg?

Beste Aussichten auf die Siegestrophäe hat jetzt der junge Norweger Daniel Andre Tande, der in Innsbruck sogar vom Wind profitierte und auf 128,5 Meter herabgesegelt war. Da er auch schon in Garmisch unter regulären Bedingungen gewonnen hatte, führt er jetzt das Klassement vor dem Polen Kamil Stoch an. Stoch ist in Innsbruck bereits im Probedurchgang böse gestürzt, trat dennoch zum Wettkampf an und rettete sich auf Platz vier.