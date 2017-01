Vierschanzentournee Eisenbichler fällt bei Chaos-Springen in Innsbruck zurück

Markus Eisenbichler hat im dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck alle Chancen auf einen Gesamtsieg eingebüßt. Bei einem chaotischen Springen in Innsbruck kam der 25-Jährige mit 112 Metern (97 Punkte) nur auf Rang 31 und fiel im Kampf um eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung weit zurück. Dort ist er mit großem Abstand nur noch Sechster. Der Wettbewerb wurde wegen starken Windes und einbrechender Dunkelheit nach nur einem Durchgang abgebrochen.

Das sorgte für einen norwegischen Doppelsieg: Daniel Andre Tande (128,5 Meter; 125,7 Punkte) zeigte den besten Sprung, dahinter folgte Robert Johansson (133; 123,1). Evgeniy Klimov aus Russland (127; 119,1) wurde Dritter.

Stephan Leyhe trotzte den widrigen Bedingungen und belegte mit 120,5 Metern (113 Punkte) als bester DSV-Springer Rang elf. Einen ordentlichen Wettkampf lieferten auch Andreas Wellinger als 13. und Karl Geiger auf Rang 15 ab. Richard Freitag kam dagegen nur auf Platz 30. Severin Freund hatte am Dienstagabend wegen eines grippalen Infekts die Tournee verlassen. Tande zog in der Gesamtwertung mit 710,3 Punkten sowohl am zuvor führenden Kamil Stoch (Polen/708,6) als auch am Österreicher Stefan Kraft (693,7) vorbei.

Doppel-Olympiasieger Stoch war in der Probe gestürzt, trat mit Schmerzen an und rettete Rang vier. Kraft, geschwächt von einer Virusinfektion, musste sich mit dem 28. Rang begnügen. Am Freitag (16.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steigt in Bischofshofen das Finale der Tournee. Zur Qualifikation kommt es am Donnerstag (16.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).