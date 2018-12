Tourneeauftakt in Oberstdorf Schrei, wenn du kannst

Der letzte Schrei: Als das Ergebnis feststand, brüllte Markus Eisenbichler seine Freude über den zweiten Platz beim Auftaktspringen zur 67. Vierschanzentournee heraus. Der 27-Jährige gehört zwar schon seit einigen Jahren zum deutschen Weltcup-Team, zu einem Sieg und damit dem großen Durchbruch reichte es bislang aber nicht. Der bitterste Moment seiner Karriere: Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang verdrängte ihn Stephan Leyhe aus der DSV-Mannschaft. Damit blieb ihm der Gewinn der Silbermedaille verwehrt. Jetzt zeigte Eisenbichler, was in ihm steckt. Und es schien, als wollte er das die ganze Welt wissen lassen.

Das Ergebnis: Ganze 0,4 Punkte fehlten Eisenbichler zum Tagessieg. Den sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi. Dritter wurde Quali-Sieger Stefan Kraft aus Österreich. Der polnische Titelverteidiger Kamil Stoch und der Deutsche Karl Geiger mussten sich mit hinteren Plätzen begnügen. Hier geht es zur Meldung.

Herzschlagfinale: Es waren bange Sekunden, die Kobayashi zu überstehen hatte, bis die kleine "1" auf dem Monitor auftauchte. Im ersten Durchgang hatte er Eisenbichler noch fünfeinhalb Meter abgenommen und eine scheinbar komfortable Führung von 2,7 Punkten mit ins Finale genommen. Doch Kobayashis zweiter Sprung war zweieinhalb Meter kürzer als der des Deutschen, zudem bekam er schlechtere Haltungsnoten. Trotzdem reichte es zum hauchdünnen Sieg.

Nicht überraschend gut: Dass Kobayashi ganz oben auf dem Treppchen stehen würde, war abzusehen. Der Japaner führt die Weltcup-Wertung nach vier Siegen in den ersten sieben Springen der Saison souverän an. Auch Eisenbichlers gute Platzierung ist keine Sensation, "weil er das Training schon seit Monaten mitbestimmt", wie Bundestrainer Werner Schuster sagte.

Überraschend schlecht: Bemerkenswerter ist das schlechte Abschneiden der anderen bisherigen Weltcup-Sieger dieses Winters: Der Russe Jewgeni Klimow landete auf Platz 20, Johann Andre Forfang aus Norwegen sogar nur auf Rang 25. Etwas besser, aber trotzdem nicht wirklich gut, lief es bei Karl Geiger, der als Geheimtipp für den Tourneesieg galt. Das Thema dürfte sich nach dem zwölften Platz bei fast 20 Punkten Rückstand auf Kobayashi fast schon erledigt haben.

Die Kopfnuss des Tages: Für die größte Enttäuschung aus deutscher Sicht sorgte Olympiasieger Andreas Wellinger. Mit einem Sprüngchen auf 114,5 Meter verlor Wellinger sein Duell gegen den Österreicher Markus Schiffner und schied schon im ersten Durchgang raus. Die leise Hoffnung auf eine vordere Platzierung in der Tournee-Gesamtwertung ist damit schon geplatzt. Ein folgenloser Sturz im Auslauf war der krönende Abschluss unter Wellingers gebrauchten Tag. Wenigstens suchte er im Anschluss keine Ausflüchte. "Die Kopfnuss für den Scheiß habe ich mir gerade selber gegeben", sagte der 23-Jährige im ZDF-Interview.

LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA-EFE/REX Andreas Wellinger hat eine neue Disziplin erfunden: Das Skikugeln

Zu spät: Wellinger hatte dasselbe Problem wie viele andere: Er verpasste den richtigen Zeitpunkt zum Absprung. In Skispringersprache sagt man: Er war zu spät am Tisch. Eine Formulierung, die bei manchem Zuschauer für Verwunderung oder Erheiterung sorgt.

Der Reporter ruft gerade, dass der Skispringer „pünktlich am Tisch“ war. Also, wenn Se mich fragen: So dürre, wie die alle aussehen, waren die nie pünktlich bei Tisch! — Renate Bergmann (@RenateBergmann) 30. Dezember 2018

Blick nach vorn: So sehr sich Eisenbichler über den zweiten Platz von Oberstdorf freut ("Das ist einfach ein geiles Gefühl") - mit Blick auf die Gesamtwertung wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ein anderen Deutscher vorne gelandet wäre. Eisenbichlers größtes Problem war in seiner bisherigen Karriere die mangelnde Konstanz. Um bei der Vierschanzentournee ganz vorne zu landen, braucht man acht starke Sprünge in Folge. Ob ihm das zuzutrauen ist? "Markus hat das Potenzial zu gewinnen", sagt Bundestrainer Schuster. "Jetzt kommen Schanzen, wo er im Schlaf springen kann." Eisenbichler selbst bleibt laut eigener Aussage ganz entspannt: "Jetzt freue ich mich auf eine geile Tournee." Na, dann. Weiter geht es mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar, 14 Uhr, TV: ARD/Eurosport, Liveticker SPIEGEL ONLINE).