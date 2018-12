Die deutschen Skispringer treten auch beim zweiten Wettbewerb der Vierschanzentournee mit zwölf Athleten an. Bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen kam der Oberstdorf-Zweite Markus Eisenbichler auf 135,5 Meter und belegte damit den vierten Rang.

Der Sieg in der Vorausscheidung ging an den Polen Dawid Kubacki, der auch auf 135,5 Meter sprang. Zweiter wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan, der an Neujahr (14 Uhr / Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD und Eurosport) seinen zweiten Erfolg einfahren möchte und dafür als Favorit gilt. Rang drei belegte Titelverteidiger Kamil Stoch.

Außer Justin Lisso schafften alle DSV-Adler den Sprung unter die besten 50. Doch nicht bei allen Athleten lief es so gut wie bei Eisenbichler. Olympiasieger Andreas Wellinger (28.) und Severin Freund (43.) blieben erneut hinter den Erwartungen und müssen nun in schweren K.-o.-Duellen auf den zweiten Durchgang hoffen. "Die Sprünge davor waren besser", sagte Freund.

Der 30-Jährige muss sogar fürchten, nach der zweiten Station die Tournee in Österreich nicht fortsetzen zu dürfen, weil das Team reduziert wird und sieben andere deutsche Springer aktuell besser sind als er.

Nicht in Garmisch dabei sein werden die slowenischen Prevc-Brüder: Peter, der Tourneesieger von 2015/2016, enttäuschte auf Position 61, und sein Bruder Domen wurde nur 64.

Das sind die K.-o.-Duelle in Garmisch mit deutscher Beteiligung:

Markus Eisenbichler - Moritz Baer

Karl Geiger - Philipp Aschenwald (Österreich)

Stephan Leyhe - Jewgeni Klimow (Russland)

David Siegel - Anze Semenic (Slowenien)

Richard Freitag - Kevin Bickner (USA)

Constantin Schmid - Stefan Kraft (Österreich)

Martin Hamann - Wladimir Zografski (Bulgarien)

Andreas Wellinger - Daniel Huber (Österreich)

Pius Paschke - Robert Johansson (Norwegen)

Felix Hoffmann - Johann Andre Forfang (Norwegen)

Severin Freund - Roman Koudelka (Tschechien)

