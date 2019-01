Unerwarteter Favorit: Im Vorfeld der Vierschanzentournee war Markus Eisenbichler nicht als Titelkandidat gehandelt worden. In seiner Karriere hatte der 27-Jährige noch keinen Weltcup-Sieg erringen können. Aus dem deutschen Aufgebot standen andere Springer im Fokus. Doch nun hat Eisenbichler nicht nur im deutschen Team die Nase weit vorn, sondern auch Chancen auf den Gesamtsieg.

Ergebnis: Wie schon in Oberstdorf konnte sich Ryoyu Kobayashi gegen die Konkurrenz, allen voran Eisenbichler, durchsetzen. Auf dem dritten Platz landete der Pole Dawid Kubacki. Hier geht es zur Meldung.

Aus deutscher Sicht: Das zweite Springen lief ein wenig besser als das Auftaktspringen. Neben Eisenbichler konnte sich Stephan Leyhe (7. Platz) unter den besten Zehn platzieren. David Siegel landete auf dem 17. Rang. Richard Freitag hatte im ersten Durchlauf zunächst beeindruckt - am Ende reichte es nur für Platz 24. Von zwölf deutschen Springern erreichten sechs den zweiten Durchgang.

Andreas Wellinger (mehr zu ihm finden Sie weiter unten) und Severin Freund schafften es nicht in die Finalrunde. Nach dem Wettkampf gab Bundestrainer Werner Schuster bekannt, dass Severin Freund die Tournee frühzeitig beenden werde. Nach langer Verletzungspause hatte er es in den ersten beiden Springen nicht in die Finalrunde geschafft.

Spannung bis zum Schluss: Haarscharf hatte Markus Eisenbichler seinen ersten Sieg überhaupt verpasst. Ryoyu Kobayashi erhielt bloß 1,9 Punkte mehr als Eisenbichler. Bei seinem Sprung hatte der Japaner Rückenwind im Landebereich, der ihn zu Boden drückte. Sein Sprung war zwei Meter kürzer - dennoch erhielt er aufgrund der schwierigeren Verhältnisse eine höhere Punktzahl.

Bereits nach dem ersten Durchgang hatte sich der Zweikampf zwischen Eisenbichler und Kobayashi angedeutet. Beide zeigten bärenstarke Sprünge auf 138 und 136,5 Meter. Der Japaner lag mit nur 0,2 Punkten vorne. Im ARD-Interview zeigte sich Eisenbichler nach dem Wettkampf trotzdem fröhlich: "Ich fühle mich einfach saugut. Es war wieder sehr eng. Ich freue mich, dass es so gut läuft."

Zweikampf um den Titel: Den Gesamtsieg der 67. Vierschanzentournee werden wohl Kobayashi und Eisenbichler untereinander ausmachen. Nach zwei Springen führt der Japaner und wahrt sich somit die Chance auf den Grand Slam, also auf alle vier Einzelsiege. Dies gelang in der Geschichte des Wettbewerbs bisher nur Sven Hannawald und dem Polen Kamil Stoch vergangenes Jahr. Eisenbichler liegt 2,3 Punkte hinter ihm und glaubt, dass Kobayashi an einem guten Tag "auch zu schlagen" sei. Er wäre der erste deutsche Tourneesieger seit Hannawald vor 17 Jahren.

Probleme mit der Garderobe: Zu Beginn des zweiten Durchgangs herrschte kurz Verwirrung. Eigentlich war Constantin Schmid an der Reihe - auf dem Gate saß jedoch der Norweger Robert Johannsson. Die Auflösung: Schmids Anzug war kaputt und musste vor seinem Sprung noch zugenäht werden.

Formkrise: Nach seinem Ausscheiden in der ersten Runde beim ersten Springen der Tournee sagte DSV-Flieger Andreas Wellinger: "Das waren heute zwei Schritte zurück." In Garmisch-Partenkirchen behielt der Einzel-Olympiasieger den Rückwärtsgang bei - seine 100,9 Punkte waren nicht genug, um nochmal springen zu dürfen.

Neujahrs-Kater für Österreich: Stefan Kraft zeigte im ersten Durchgang einen schwachen Sprung, bei dem er wild mit den Armen ruderte. Nach dem dritten Platz in Oberstdorf flog er so im Duell mit DSV-Flieger Constantin Schmid schon im ersten Durchgang raus. Von den Österreichern konnten sich nur Daniel Huber und Manuel Fettner für die Finalrunde qualifizieren. Daniel Huber landete auf dem 15. Platz. Ein Debakel.