Vierschanzentournee Kobayashi krönt Gesamtsieg mit viertem Erfolg

Ryoyu Kobayashi hat die Vierschanzentournee gewonnen. Der Japaner wurde nach Erfolgen in den ersten drei Springen auch in Bischofshofen Erster und ist damit Gesamtsieger der 67. Tournee. Markus Eisenbichler fiel beim Abschlussspringen nach der Führung im ersten Durchgang noch auf Platz fünf zurück, verteidigte aber seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Mit dem Sieg auf der Paul-Außerleitner-Schanze gelang Kobayashi zudem ein besonderer Erfolg: Nach Sven Hannawald (2001/2002) und Kamil Stoch (2017/2018) konnte er als erst dritter Athlet alle vier Springen der Tournee gewinnen.

