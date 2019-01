Ouvertüre: Bei den drei ersten Wettbewerben der Vierschanzentournee sprang Ryoyu Kobayashi seine Konkurrenz größtenteils in Grund und Boden. In Bischofshofen schwächelte der Japaner erstmals. In der Qualifikation kam Kobayashi nicht über Platz drei hinaus, im ersten Durchgang wurde er sogar nur Vierter. Es schien für einen Moment, als sei Kobayashi plötzlich schlagbar geworden.

Finale: Doch das währte nur kurz. Denn mit seinem achten und letzten Wettkampfsprung bei dieser Tournee rückte Kobayashi die Verhältnisse wieder gerade. Während der Erste des ersten Durchgangs, Markus Eisenbichler, genauso schwächelte wie der Zweite, Dawid Kubacki, sprang Kobayashi endgültig davon. 137,5 Meter weit, dazu bei schlechten Windbedingungen. Spätestens im verschneiten Bischofshofen zeigte Kobayashi der Konkurrenz, dass er bei dieser Vierschanzentournee schlichtweg nicht zu besiegen war.

Getty Images Ryoyu Kobayashi

Das Ergebnis: Kobayashi gewinnt das Springen vor Kubacki und Stefan Kraft. Hier geht es zur Meldung.

Freude I: "Megahappy" war Eisenbichler nach dem Springen, obwohl er von Platz eins noch auf fünf gerutscht war. In der Gesamtwertung wurde Eisenbichler dafür Zweiter. Oder um es in seinen Worten zu erklären: "Ohne Scheiß, das ist mega! Geil, geil, geil!"

"Eisenbichler jetzt greifst du an, gell", sollen die Kollegen vor seinem finalen Sprung zu ihm gesagt haben, als Kobayashi noch immer führte. Auf Bayrisch sagte er dem ZDF: "Da hockst du auf dem Balken und denkst: 'Du Zipfel, gib a Rua!'"

Freude II: Leyhe wirkte neben Eisenbichler schon fast gefühlskalt. "Ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Tournee", sagte er. Einen Tag nach seinem 27. Geburtstag war er in der Gesamtwertung von Platz fünf auf drei gesprungen - und sicherte sich damit die Bronzemedaille bei der Vierschanzentournee. Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk an sich selbst.

DPA Markus Eisenbichler (links) und Stephan Leyhe

Doppelter Grund zur Freude: Als Kobayashi seinen zweiten Sprung stand und in den Auslaufbereich fuhr, stürmten seine Teamkollegen schon auf ihn zu. Dabei standen zu diesem Zeitpunkt in Stefan Kraft, Kubacki und Eisenbichler noch drei Springer oben bereit. Der Tagessieg und der dementsprechende Grand Slam war demnach noch gar nicht sicher. Der Tourneegewinn war Kobayashi dagegen nicht mehr zu nehmen.

Grand Slam auf Japanisch: Als Kobayashi auch nach den drei Springern noch ganz oben in der Wertung stand, gab es im japanischen Lager endgültig kein Halten mehr. Nach Sven Hannawald und Kamil Stoch, der in Bischofshofen nur Zwölfter wurde, ist Kobayashi erst der dritte Springer in der Geschichte der Vierschanzentournee, der alle vier Springen gewinnen konnte. Was heißt Grand Slam eigentlich auf Japanisch?

The jump that secured the Four Hills Grand Slam for Ryoyu Kobayashi #4hills pic.twitter.com/QTiETp6IBJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6. Januar 2019

Hut ziehen, Hut nehmen? Bundestrainer Werner Schuster war zufrieden mit seinen Athleten. "Wir sind leider wieder an einem Überflieger gescheitert. Gratulation, aber auch Gratulation an meine Mannschaft. Es war auch eine gute Tournee für uns", sagte er. Schuster soll vor einem Wechsel zum österreichischen Verband stehen, sein Vertrag beim DSV läuft aus. Vor dem Tourneesieger Kobayashi zog der Österreicher "seinen Hut". Eine Redewendung, die sich angesichts seiner ungewissen Zukunft weiterspinnen lässt. Womöglich wird "zog" bald von "nimmt" ersetzt.