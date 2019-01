Nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hat Ryoyu Kobayashi auch das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Hinter dem Japaner landeten Stefan Kraft aus Österreich und Andreas Stjernen aus Norwegen. Markus Eisenbichler kam nur auf den 13. Rang. Kobayashi könnte bei einem weiteren Triumph als dritter Springer nach Sven Hannawald (2001/2002) und Kamil Stoch (2017/2018) alle vier Springen der Tournee gewinnen.

Eisenbichler bleibt als aussichtsreichster deutscher Springer Zweiter der Gesamtwertung, sein Rückstand wuchs jedoch von 2,3 auf nun 45,5 Punkte an - umgerechnet gut 25 Meter. "Heute war mehr drin. Aber ich bin nicht unglücklich. Heute hatte ich nicht das Selbstvertrauen. Und der Kobayashi ist halt einfach brutal", sagte Eisenbichler in der ARD.

Stephan Leyhe kam als bester deutscher Springer auf Platz vier, Richard Freitag, der 2015 in Innsbruck gewonnen hatte und dort vor einem Jahr gestürzt war, landete auf dem achten Rang. Andreas Wellinger schaffte es als 20. erstmals bei der Tournee in den zweiten Durchgang, Karl Geiger belegte Platz 24.

Das letzte Springen findet am Sonntag (17 Uhr/TV: ZDF und Eurosport) in Bischofshofen statt, am Samstag steht die Qualifikation an.