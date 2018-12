Platz 7: Jewgeni Klimow (Russland)

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi ging Jewgeni Klimow noch in der Nordischen Kombination an den Start. Das allerdings nur mit mäßigem Erfolg: Er wurde Letzter. Inzwischen konzentriert sich der Russe auf das Springen - eine gute Entscheidung. In diesem Jahr gewann er in Wisla seinen ersten Weltcup. Auch bei der Vierschanzentournee sprang Klimow bei einem Einzelspringen schon aufs Podest: In Innsbruck wurde er vor zwei Jahren Dritter. Wenn es sehr gut läuft, könnte er in diesem Jahr auch in der Gesamtwertung auf dem Podest landen.