Tournee-Sieger Kobayashi Der stille Dominator

Man würde Ryoyu Kobayashi in diesen Tagen gerne so viel fragen: Wie es ist, als erst zweiter Japaner nach Kazuyoshi Funaki (1998) die Vierschanzentournee zu gewinnen? Wie es ist, nun zu den drei Personen zu gehören, die alle vier Springen einer der Tournee in einem Jahr gewonnen haben. Und: Wie er es geschafft hat, von einem Jahr aufs andere zum dominantesten Skispringer zu werden, der bislang acht der elf Einzelspringen dieses Winters gewonnen hat.

Das Problem: Kobayashi spricht nur sehr wenig, zumindest mit den Medien. Seine Antworten sind vor allem eins: kurz. Wenn er vor den TV-Kameras eine englische Frage gestellt bekommt, ist die Antwort selten länger als ein Wort. Und auch wenn ein Dolmetscher die Antworten aus dem Japanischen ins Englische oder Deutsche übersetzt, kommen meistens nicht mehr als ein paar Sätze dabei heraus. 17 Sekunden dauerte seine Videobotschaft nach dem Sieg bei bei der 67. Vierschanzentournee.

Ryoyu says „Thank You for the Support“ pic.twitter.com/ruev3Gi5y4 — Vierschanzentournee (@vier_schanzen) 6. Januar 2019

Die entscheidende Frage vor dem vierten Springen der Tournee in Bischofshofen war nicht mehr, ob Kobayashi die 67. Vierschanzentournee gewinnen würde. Zu groß war sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf den zweitplatzierten Markus Eisenbichler aus Deutschland. Spannend war nur noch, ob Kobayashi es schaffen würde, dem exklusiven Kreis von Sven Hannawald und Kamil Stoch beizutreten und als dritter Springer alle vier Wettbewerbe der Tournee in einem Jahr zu gewinnen.

Von vier auf eins

Im ersten Durchgang hatte er noch ungünstige Bedingungen erwischt, lag anschließend nur auf Rang vier. Mit 137,50 Metern im zweiten Durchgang legte Kobayashi aber wieder vor. Der Gesamtsieg stand damit fest. Drei Springer hatten noch die Gelegenheit, den Grand Slam zu verhindern: Stefan Kraft, Dawid Kubacki und Markus Eisenbichler, der bei den ersten beiden Springen sein größter Konkurrent war. Kraft sprang deutlich zu kurz. Als auch Kubacki hinter Kobayashi landete, sah man Kobayashi in der "Leaders Box" auf und ab springen. Markus Eisenbichler konnte ihn ebenfalls nicht mehr von Platz eins verdrängen.

Viertes Springen, vierter Sieg. "Unglaublich" sei das, sagte Kobayashi. Bei den ersten beiden Springen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hatte Eisenbichler noch in Schlagdistanz bleiben können, Kobayashi baute kleinere Fehler in seine Sprünge ein. Trotzdem landete er knapp vorne. Letzte Bedenken wischte Kobayashi dann beim dritten Springen in Innsbruck weg, als er Eisenbichler distanzierte. In Bischofshofen wäre er nur bei einem Sturz vom ersten Platz zu verdrängen gewesen.

Das Geheimnis des Erfolgs

Ein Grund dafür, dass Kobayashi in diesem Winter zu einem solchen Dominator wurde, ist der Absprung: Kobayashi springt zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Kraft ab, bringt Ski und Körper schnell in die richtige Flugposition. Aber damit lässt sich nicht vollständig erklären, wie jemand plötzlich eine Sportart so dominieren kann. Er habe sich "Videos von allen guten Springern angeschaut. Ich habe von ihnen gelernt", sagte Kobayshi noch. Mittlerweile lernt der Rest der Skisprung-Szene von ihm.

Weltweit bekannt ist inzwischen das Video, das Kobayashi im letzten Winter in der Heimat zeigt, wie er auf der Schanze in Sapporo über 150 Meter springt, eigentlich eine unmögliche Weite. Aber Kobayashi hat in dieser Saison einige Dinge im Skispringen neu definiert. Was kann da noch kommen?

Kobayashi ist erst 22 Jahre alt, seine Karriere steht noch am Anfang. Allen, die nun aber davon ausgehen, dass Kobayashi das Skispringen in den kommenden zehn Jahren dominieren wird, sei gesagt: Das dachte man in den vergangenen Jahren auch schon bei anderen jungen Springern, zum Beispiel dem Slowenen Domen Prevc, der inzwischen aber schon wieder nach der Form sucht.