Vierschanzentournee in Innsbruck Kraft gewinnt Qualifikation, Eisenbichler Sechster

Angeführt von Hoffnungsträger Markus Eisenbichler sind die deutschen Skispringer allesamt in den dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck eingezogen. Eisenbichler belegte in der Qualifikation nach einem Sprung auf 130,0 Meter als bester DSV-Adler Rang sechs, der Vierte der Tournee-Gesamtwertung war allerdings über seine Weltcup-Platzierung ohnehin für den Wettkampf am Mittwoch (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD und Eurosport) gesetzt.

Den Sieg in der Vorausscheidung sicherte sich der Österreicher Stefan Kraft mit der Tagesbestweite von 134,5 Metern (143,1 Punkte), der Gesamtwertungszweite unterstrich damit seine Ambitionen auf seinen zweiten Tournee-Sieg. Der insgesamt führende Kamil Stoch lag in beiden Trainingssprüngen vorne und verzichtete daraufhin wie schon in Garmisch auf den Start in der Qualifikation. Daniel Andre Tande (Norwegen), den Eisenbichler in der Gesamtwertung von Platz drei verdrängen will, wurde Fünfter.

Weltmeister Severin Freund, wie Eisenbichler bereits für den Wettbewerb qualifiziert, enttäuschte erneut und kam mit 116,5 Metern (108,1) nicht über Platz 47 hinaus. Andreas Wellinger als Neunter (128,6) und Stephan Leyhe als Zwölfter (126,3) zeigten sich in starker Verfassung.

Beeindruckendes Jubiläum am Rande: Noriaki Kasai, 44-jährige japanische Skisprunglegende, trat zum 100. Mal bei einer Station der Vierschanzentournee an, qualifizierte sich recht souverän als 24. und wird damit am Mittwoch seinen 94. Tournee-Wettkampf bestreiten.