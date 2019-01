Ja, es ist ein- und dieselbe Person, die da bei der Vierschanzentournee mit dem Adler auf dem rosafarbenen Helm springt. Stefan Kraft wirkte aber nicht immer wie derselbe Springer in der vergangenen Woche. Der Weltmeister kam beim Auftakt in Oberstdorf als Dritter aufs Podest, um zwei Tage später beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Vorletzter schon nach dem ersten Durchgang auszuscheiden.

Beim Heimauftritt in Innsbruck, gerade einmal drei Tage nach Garmisch, gelang ihm nun als Zweiter sein bestes Saisonergebnis. "Das fühlt sich an wie ein Sieg", sagte Kraft im ORF. "In Garmisch hat es leider nicht funktioniert. Ich glaube, ich werde mir da eine Wohnung zulegen und sehr viel trainieren."

Kraft ist das vielleicht beste Beispiel eines Phänomens, das sich beim Skispringen wahrscheinlich stärker als in allen anderen Sportarten zeigt: Die Leistungen variieren extrem stark - häufig schon innerhalb von ein oder zwei Tagen. Wer heute auf dem Podium landet, kann morgen schon aus den Top 50 herausfallen.

Es gelingt nur wenigen Springern, sechs, sieben oder acht konstant gute Sprünge in Folge zu zeigen, die man für den Sieg bei der Tournee braucht. In diesem Jahr ist es sogar nur einer: Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat alle drei bisherigen Springen gewonnen, lediglich kleinere Fehler gemacht. Deshalb steht er (sollte er nicht stürzen) vor dem abschließenden Wettkampf in Bischofshofen (Sonntag 17 Uhr, TV: ZDF; Liveticker SPIEGEL ONLINE) als Sieger der 67. Vierschanzentournee so gut wie fest.

Nur wenigen gelingen mehrere gute Sprünge in Folge

Neben Kobayashi landeten lediglich der Norweger Andreas Stjernen, die beiden Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch sowie der Slowene Timi Zajc bei allen drei Springen in den Top Ten. Selbst der Pole Piotr Zyla, vor der Tournee mit Rang sechs als schlechtester Weltcup-Platzierung noch der konstanteste Springer der Saison, zeigte in Innsbruck einen so miserablen ersten Sprung, dass er im zweiten Durchgang - wie Kraft in Garmisch - gar nicht noch einmal antreten durfte.

Die wechselnden Bedingungen spülen immer wieder Leute nach vorne, die vorher niemand auf dem Zettel hatte. Markus Eisenbichler und Stjernen, die nach dem Springen von Innsbruck hinter Kobayashi auf den Plätzen zwei und drei des Gesamtklassements stehen, hätte kaum einer eine solche Platzierung vor der Tournee zugetraut.

Aber auch Deutschlands Tourneehoffnung Eisenbichler zeigte nach vier Sprüngen auf guten Niveau in Oberstdorf und Garmisch in Innsbruck nur noch zwei durchschnittliche Sprünge und verlor damit seine gute Ausgangsposition im Kampf um den Tourneesieg.

Die vielen Faktoren des Skispringens

Wie kann das sein? Weil bei einem Sprung, der nur ein paar Sekunden dauert, so viele Dinge zusammen kommen. Anlauf, Absprung, Flug, Landung. Auch nach jahrelanger Erfahrung ist es nahezu unmöglich, in jedem dieser Bereiche immer das Optimum abzurufen.

Hinzu kommen andere, äußere und für den Springer nicht zu kontrollierende Einflüsse. Etwa der Wind, für den zwar etwas gutgeschrieben oder abgezogen wird, der am Ende aber doch der entscheidende Faktor sein und das Klassement durcheinanderwirbeln kann. Für die Springer kann das frustrierend sein. Es macht aber auch den Reiz der Sportart aus.

Umso höher ist die Konstanz zu bewerten, mit der Kobayashi seit dem Beginn der Saison als einziger springt. Im kommenden Jahr kann sich das aber schon wieder ändern: Andreas Wellinger, Zweiter vor einem Jahr, liegt in diesem Jahr in der Gesamtwertung auf Platz 32. Daniel-Andre Tande, vor zwei Jahren Dritter, steht derzeit auf Rang 38. Peter Prevc, Sieger vor drei Jahren, brach die Tournee aufgrund seiner Formschwäche schon nach der Qualifikation in Garmisch ab, nachdem er sich als 61. nicht einmal für den Wettkampftag qualifizieren konnte.

Auch wenn er mit dem Tourneesieg nach dem einen Patzer nichts mehr zu tun haben wird, war Kraft "mega happy", dass er drei Tage nach dem Ausfall von Garmisch in seiner Heimat auf dem Podium stehen konnte. Er weiß: Am Sonntag in Bischofshofen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Die Bedingungen werden wohl nicht einfach, es soll schneien