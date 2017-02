Alpine Ski-WM Rebensburg auch im Riesenslalom ohne Medaille

Viktoria Rebensburg hatte sich in vier Rennen der alpinen Ski-WM in St. Moritz etwas ausgerechnet, doch nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom fährt die Olympiasiegerin von Vancouver ohne Medaille nach Hause. Als Zweite hinter Top-Favoritin Tessa Worley war Rebensburg ins Rennen gegangen, im Anschluss an einen Fahrfehler nach nicht einmal 30 Sekunden wurde sie ausgehebelt und schied aus.

Nach Platz vier im Super-G, dem elften Rang in der Abfahrt und dem Erstrunden-Aus mit der Mannschaft war es die vierte Enttäuschung für die beste deutsche Ski-Rennläuferin. Der Deutsche Skiverband (DSV) steht damit vor einer Weltmeisterschaft ohne Frauen-Medaillen - das war letztmals 2007 in Are passiert. Auch das ehrgeizige DSV-Ziel von drei Medaillen in St. Moritz ist somit nur noch schwer zu erreichen. Größte Hoffnung auf Edelmetall ist Felix Neureuther im Riesenslalom und Slalom.