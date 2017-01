Wintersport Frenzel gewinnt, Luitz wird Dritter

Kombinierer Eric Frenzel hat zum vierten Mal in Folge das begehrte "Seefeld-Triple" in Österreich gewonnen. Der Olympiasieger siegte beim Höhepunkt des Weltcup-Winters klar vor Weltmeister Johannes Rydzek und sorgte für den 15. deutschen Erfolg im 15. Einzelwettbewerb des WM-Winters. Rang drei ging mit deutlichem Rückstand an den Österreicher Bernhard Gruber. Frenzel holte sich zudem die Führung im Gesamtweltcup von Rydzek zurück.

Der deutsche Skirennläufer Stefan Luitz ist in Garmisch-Partenkirchen bei der WM-Generalprobe auf den dritten Rang gefahren. Felix Neureuther, dem die Nachwirkungen einer Kapselzerrung im linken Knie zu schaffen machten, belegte bei seinem Heimrennen Platz sechs. Schnellster auf der Kandahar war der Österreicher Marcel Hirscher, der seinen vierten Saisonsieg vor Matts Olsson aus Schweden feierte. Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften finden vom 6. bis 19. Februar in St. Moritz statt.

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg fuhr beim Weltcup-Rennen im italienischen Cortina d'Ampezzo auf Rang fünf. In der Abfahrt hatte die 27-Jährige am Samstag als Vierte eine Podestplatzierung nur um 0,06 Sekunden verpasst, nun fehlten ihr 0,11 Sekunden zum Treppchen. Den Sieg holte die Slowenin Ilka Stuhec, sie landete vor Sophia Goggia aus Italien und der Österreicherin Anna Veith, geborene Fenninger. Die Schweizerin Lara Gut blieb auf dem Weg zur Bestzeit mit dem rechten Arm an einer Torstange hängen und stürzte, dabei zog sie sich Prellungen zu.

Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat seinen WM-Titel verloren. Der 27-Jährige verpasste im österreichischen Igls als Sechster die Medaillenränge und musste sich dem neuen Weltmeister Wolfgang Kindl aus Österreich geschlagen geben. Der Russe Roman Repilow und Dominik Fischnaller aus Italien komplettierten das Podest. Lochs Teamkollege Johannes Ludwig wurde Vierter. Für Loch endet eine eindrucksvolle Serie. Seit der WM 2008 stand er bei neun Großereignissen in Folge stets auf dem Podest.

Erfolgreicher war die deutsche Teamstaffel: Die deutschen Rennrodler verteidigten ihren WM-Titel in der Besetzung Tatjana Hüfner, Johannes Ludwig und Toni Eggert/Sascha Benecken im Doppelsitzer. Zweite wurden die USA, Russland sicherte sich den dritten Platz. Seit der Einführung der Teamstaffel bei der WM 2008 hat stets die deutsche Mannschaft den Wettbewerb gewonnen.