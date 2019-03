Wintersport Doping-Kronzeuge Dürr in Österreich festgenommen

Der österreichische Langläufer Johannes Dürr ist in Innsbruck festgenommen worden. Das bestätigte Dürrs Anwalt Michael Lehner dem SPIEGEL. Angaben zu den Gründen der Festnahme machte er nicht. Ermittelt wird gegen Dürr aber offenbar wegen des Verdachts des Sportbetrugs und wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz. Das berichten mehrere österreichische Medien übereinstimmend. Nähere Informationen zur Festnahme gibt es aktuell nicht.

ARD-Dopingredaktion Breaking News: Doping-Kronzeuge Johannes Dürr verhaftet in Innsbruck. Verdacht auf Sportbetrug und/oder Verdacht auf Verstoß gg. österr. Anti-Doping-Gesetz. Gründe bisher nicht genannt. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 5. März 2019

Der 31-jährige Dürr hatte Mitte Januar in der ARD-Dokumentation "Die Gier nach Gold - Der Weg in die Dopingfalle" über seinen Dopingbetrug bei den Olympischen Winterspielen 2014 gesprochen und als erster Wintersportler überhaupt Blutdoping in Deutschland eingeräumt.

Dürrs Angaben in der Dokumentation waren Auslöser der aktuellen Doping-Ermittlungen. In deren Zuge waren bei der nordischen Ski-WM in Seefeld fünf Profi-Skirennläufer und in Erfurt der deutsche Arzt Mark. S. sowie zwei mutmaßliche Helfer festgenommen worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dem SPIEGEL hatte Dürr im Interview gesagt: "Das Problem besteht in dem System als solchem, in dem ich zum Täter geworden bin und das leider auch darüber hinaus sehr viele Täter generiert."