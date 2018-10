Wintersport-Legende Lindsey Vonn beendet ihre Karriere 2019

In wenigen Tagen wird sie 34 Jahre alt, nun hat Ski-Rennfahrerin Lindsey Vonn angekündigt, ihre erfolgreiche Karriere nach der kommenden Saison zu beenden. "Das wird meine letzte Saison sein. Ich höre definitiv nach diesem Jahr auf", sagte Vonn bei einem Auftritt in New York. Die US-Amerikanerin sei "psychisch an einem Punkt angelangt, wo es keinen Sinn mehr macht."

Mit 82 Weltcup-Siegen ist sie die erfolgreichste Ski-Rennfahrerin der Geschichte. In den Speed-Disziplinen, der Abfahrt und dem Super-G, galt die 33-Jährige lange als unschlagbar. Doch auch im Slalom und Riesenslalom gewann sie im Laufe ihrer mittlerweile 18 Jahre andauernden Profi-Laufbahn sechsmal. Ihren größten Triumph feierte sie 2010 bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver. Zunächst gewann sie Gold in der Abfahrt, wenig später Bronze im Super-G. Hinzu kamen zwei WM-Titel im französischen Val-d'Isère 2009.

"Wenn ich es schaffe, würde ein Traum in Erfüllung gehen"

Vonn, die insgesamt viermal den Gesamtweltcup gewann (2008, 2009, 2010, 2012), könnte in ihrer letzten Saison als Rennfahrerin noch einmal Geschichte schreiben: Mit 82 Weltcupsiegen fehlen ihr nur noch vier weitere Erfolge, um mit der schwedischen Ski-Legende Ingemar Stenmark gleichzuziehen. Der heute 62-Jährige gewann zwischen 1974 und 1989 86 Rennen in technischen Disziplinen.

Getty Images Vonn nach ihrem Sieg bei den Winterspielen 2010

"Wenn ich es schaffe, würde ein Traum in Erfüllung gehen", sagte Vonn laut NBC Sports mit Blick auf die mögliche Bestmarke. "Wenn nicht, hätte ich jedenfalls eine unglaublich erfolgreiche Karriere gehabt. Ich bin immer noch die erfolgreichste weibliche Skirennläuferin und ich glaube schon, dass das etwas ist, worauf ich wirklich stolz sein kann."

Dass Vonn ihre Karriere 2019 beenden wird, hängt auch mit ihrer langen Verletzungshistorie zusammen. Nach zahlreichen schweren Knieverletzungen kämpfte sie sich immer wieder zurück in die Weltspitze. Dort dominiert mittlerweile die elf Jahre jüngere Mikaela Shiffrin.