Wintersport Deutsche Rodlerinnen feiern Doppelsieg, Skirennen abgesagt

Ski Alpin in Altenmarkt-Zauchensee und Wengen

Starker Schneefall in den Alpen hat das Programm des alpinen Ski-Weltcups durcheinandergewirbelt. Die Niederschläge in Wengen (Schweiz) führten am Vormittag zur Absage der traditionsreichen Lauberhorn-Abfahrt der Männer. Auf und in den Sturzräumen der 4,5 Kilometer langen Piste lag so viel Schnee, dass die Sicherheit auch bei einer zunächst geplanten Verkürzung der Strecke nicht gewährleistet werden konnte. Am Sonntag findet in Wengen der Spezialslalom statt (10.30/13.30 Uhr).

Anhaltender Schneefall, dazu Wind und Schneeverwehungen erzwangen auch die Absage der Weltcup-Abfahrt der Frauen in Altenmarkt-Zauchensee (Österreich). Die äußeren Bedingungen ließen zunächst für den gesamten Tag keinen Trainingslauf zu, der laut Reglement zwingend vor dem Start des Rennens noch hätte ausgetragen werden müssen. Die Abfahrt soll nun am Sonntag (12.15 Uhr) nachgeholt werden. Zuvor muss aber ein Trainingslauf absolviert werden. Das geplante Comeback von Ski-Star Lindsey Vonn, die verletzungsbedingt fast ein Jahr pausieren musste, verschiebt sich damit um einen weiteren Tag.

Rodeln in Sigulda

Die deutschen Rodlerinnen haben bei der WM-Generalprobe im lettischen Sigulda einen Doppelsieg gefeiert. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger fuhr zu ihrem dritten Saisonerfolg und stach dabei ihre zweitplatzierte Dauerrivalin Tatjana Hüfner aus. Mit 28 Hundertstelsekunden Vorsprung setzte Geisenberger sich durch, im Gesamtklassement führt die Bayerin nun mit 27 Punkten Vorsprung auf Hüfner. Dritte wurde die Russin Tatjana Iwanowa.

Skicross in Watles

Heidi Zacher ist im WM-Winter weiterhin in Top-Form und hat sich beim Weltcup in Watles mit Rang drei den vierten Podestplatz der Saison gesichert. Die 28 Jahre alte Sportlerin vom SC Lenggries musste sich in Südtirol nur Sandra Näslund aus Schweden und Georgia Simmerling aus Kanada geschlagen geben.