Eishockey Kanada gewinnt den World Cup

Kanada hat zum zweiten Mal den World Cup of Hockey gewonnen. Der Olympiasieger und Eishockey-Weltmeister siegte durch zwei späte Tore auch im zweiten Finalspiel gegen die Europa-Auswahl 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) und entschied die Serie Best-of-Three frühzeitig mit 2:0. In Toronto drehten Patrice Bergeron (58. Minute) und Brad Marchand 44 Sekunden vor dem Ende mit einem Unterzahltreffer die Partie. Der Slowake Zdeno Chara hatte Team Europa in der siebten Minute in Führung gebracht. Bereits am Dienstag hatte Kanada das erste Endspiel gegen die Europäer 3:1 gewonnen.

Bei der dritten Austragung des Turniers, bei dem anders als bei Weltmeisterschaften die besten Profis der NHL mitspielen, holte sich Kanada damit seinen zweiten Titel. Der Rekordweltmeister gewann außerdem die beiden jüngsten WM-Titel und Gold bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 und Vancouver 2010. Der zweite Finalsieg gegen Europa war der 16. Sieg in Folge für das "echte" Team Canada, also die Eliteauswahl, die nur bei Olympia und dem World Cup antritt. Seit einer Vorrundenniederlage gegen die USA in Vancouver 2010 haben die Kanadier kein Match mehr verloren.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Kanadas Kapitän Sidney Crosby gewählt. Der 29-Jährige von den Pittsburgh Penguins war mit zehn Punkten auch bester Scorer des Turniers.