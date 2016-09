World Cup of Hockey Kanada wirft die USA raus

Die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft hat beim World Cup of Hockey den Klassiker gegen die USA deutlich gewonnen. Der Turnier-Favorit um Sidney Crosby bezwang am Dienstag im Duell der NHL-Superstars den zweifachen Olympiasieger 4:2 (3:1, 1:0, 0:1) und sorgte für das vorzeitige Aus des US-Teams. Der Gastgeber steht somit wie auch die Europa-Auswahl mit sechs deutschen Nationalspielern im Halbfinale der dritten Auflage des World Cups. Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt in der Nacht auf Donnerstag im Spiel Kanada gegen Team Europa.

In Toronto brachte Ryan McDonagh (5. Minute) die USA zwar in Führung, doch Matt Duchene (6./13.) und Corey Perry (7.) drehten im ersten Drittel die Partie. Patrice Bergeron erhöhte nach 29 Minuten auf 4:1 und machte die Hoffnungen auf den zweiten World-Cup-Erfolg der US-Amerikaner nach 1996 überraschend früh zunichte. T.J. Oshie konnte zweieinhalb Minuten vor dem Ende nur noch verkürzen. "Das ist sehr frustrierend. Ich glaube, dass wir einige Leute ziemlich enttäuscht haben. Ich fühle mich für das Scheitern verantwortlich", sagte US-Trainer John Tortorella.

Einen großen Schritt in Richtung Halbfinale hat auch Schweden gemacht. Im Spiel gegen Finnland feierten die Tre Kronor mit dem 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) den zweiten Turniersieg und können sich im abschließenden Match gegen die aus U23-Spielern bestehende Nordamerika-Auswahl eine Niederlage nach Verlängerung leisten. Finnland muss gegen Russland gewinnen und auf einen Ausrutscher Nordamerikas hoffen. Anton Stralman (30.) und Loui Eriksson (60.) machten Schwedens Sieg perfekt.

Der World Cup, von der nordamerikanischen Profiliga NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA organisiert, wird erstmals seit 2004 wieder ausgetragen.