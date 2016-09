World Cup of Hockey Russland siegt, Europa auch

Dank eines starken zweiten Drittels hat sich die russische Eishockey-Nationalmannschaft beim World Cup of Hockey zurückgemeldet. Die Mannschaft um Superstar Alex Owetschkin bezwang im kanadischen Toronto die Nordamerika-Auswahl 4:3 (0:1,4:1,0:1).

Beide Teams haben in der Gruppe B je einen Sieg und eine Niederlage. Russland hatte sein erstes Match 1:2 gegen Schweden verloren, die Nordamerika-Auswahl besiegte Finnland 4:1. Am Dienstag treffen Schweden auf Finnland aufeinander.

Nach dem Führungstreffer der Nordamerika-Talente durch Auston Matthews (6. Minute) drehten Wladislaw Namestnikow (30. Minute), Nikita Kutscherow (31.), Jewgeni Kusnezow (34.) und Wladimir Tarassenko (36.) innerhalb von sechs Minuten die Partie. Morgan Rielly (38.) und Ryan Nugent-Hopkins (44.) konnten nur noch auf 3:4 verkürzen.

Einen Sieg feierte auch die Europa-Auswahl, in der alle Europäer spielen,die nicht für Schweden, Finnland, Russland oder die Tschechische Republik antreten: Dank des entscheidenden Treffers des deutschen Jungstars Leon Draisaitl besiegte das Team von Coach Ralph Krueger nach dem überraschenden 3:0-Auftaktsieg gegen die USA auch den sechsmaligen Weltmeister Tschechien 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Der Slowake Zdeno Chara (31.) brachte Europa im zweiten Drittel in Führung, die Jakub Voracek (34.) ausglich. Im Schlussdrittel erzielte der Norweger Mats Zuccarello (43.) das 2:1, doch auch diesmal fand Tschechien in Person von Martin Hanzal(49.) eine Antwort. Draisaitl (63.) setzte in der Verlängerung nach einem schnellen Gegenangriff den Schlusspunkt.