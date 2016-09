World Cup of Hockey Russland startet mit Niederlage

Beim World Cup of Hockey hat Russland sein erstes Gruppenspiel gegen Schweden 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) verloren. Beim in Toronto ausgetragenen und von der NHL veranstalteten Wettbewerb, in dem die besten Eishockeyspieler der Welt aufeinandertreffen, siegte außerdem die aus U23-Spielern bestehende Nordamerika-Auswahl überraschend deutlich gegen 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) gegen Finnland.

Gabriel Landeskog (31. Minute) und Victor Hedman (33.) brachten die Tre Kronor gegen Russland in Führung. Die Russen kamen durch Superstar Alexander Owetschkin 33 Sekunden vor dem Ende zum Anschlusstreffer. Einem weiteren Owetschkin-Tor acht Sekunden vor der Schlusssirene verweigerten die Schiedsrichter nach Betrachtung der Videobilder die Anerkennung, weil der Spieler den Puck mit dem Handschuh über die Torlinie gedrückt haben soll.

Die Eishockey-Jungstars aus Kanada und den USA ließen Finnland keine Chance. Für das hochtalentierte Team aus Nordamerika waren zunächst die beiden Amerikaner Jack Eichel (6.) und Johnny Gaudreau (26.) erfolgreich, bevor die Kanadier Jonathan Drouin (28.) und Nathan MacKinnon (35.) auf 4:0 erhöhten. Valtteri Filppula (56.) gelang der finnische Ehrentreffer.

Am Montagabend (21 Uhr MESZ; TV: Sport1) trifft die Europa-Auswahl, in der alle Europäer spielberechtigt sind, die nicht für Schweden, Finnland, Russland oder die Tschechische Republik antreten, in der Gruppe A auf die Tschechen. Mit einem Sieg hätte das Team von Trainer Ralph Krueger sehr gute Chancen auf das Halbfinale. Zum Auftakt hatte Europa das Team USA 3:0 bezwungen, während Tschechien gegen Olympiasieger und Top-Favorit Kanada klar 0:6 unterlegen war.