"Hells Angels"-Aussteiger Mein Leben in der brutalsten Gang Berlins

Stefen Süske war Mitglied bei den Hells Angels, verdiente an Prostituierten, prügelte an der Seite seiner Rockerbrüder. Doch als zwei Menschen ermordet wurden, geriet er in Grübeln. Und nun packt er aus.

SPIEGEL TV Stefan Süske (r.) und Rockerboss Frank Hanebuth