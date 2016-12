Andrea Czaika will im Notfall tabulos handeln: Die 28-Jährige erlernt die israelische Nahkampf-Technik Krav Maga. Sie fühlt sich nachts in Berlin-Kreuzberg nicht mehr sicher. Für den Alltagstest bringt ihr Trainer sie in eine extreme Stress-Situation. Ein Film von Olmo Heinecke und David Donschen.