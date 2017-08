Shoebox House in Ljubljana Leben in der Schuhschachtel

1934 errichtete der Architekt Emil Navinsek in Stadtteil Trnovo in Slowenien ein kleines Haus für seine beiden Schwestern. Nichts besonderes, ein unauffälliger, zweckmäßiger Bau: zwei Stockwerke mit jeweils 50 Quadratmetern Grundfläche. 81 Jahre später ist die Wohnfläche um fast das eineinhalbfache gewachsen, aus dem grauen Klotz ist ein Hingucker geworden.

Verantwortlich für diese Verwandlung ist das slowenische Architekturbüro OFIS. Ein Team aus insgesamt 17 Menschen hatte die Idee, das Gebäude zu entkernen und um eine Stahlträgerkonstruktion zu erweitern. Sie bildet das Skelett für drei versetzt gestapelte Quader von derselben Grundform wie das ursprüngliche Haus. Der Stapelaufbau mit um 90 Grad gedrehten Körpern schafft Terrassen und Überhänge.

Die drei namensgebenden "Schuhschachteln" brechen den Bau auf und erweitern den Wohnraum um drei Stockwerke. Im Erdgeschoss befinden sich die Küche sowie ein Wohn- und Essbereich, der die gesamte Fläche des Anbaus einnimmt. Herzstück des neuen Hauses ist eine Harfentreppe, die zwischen den alten und den neuen Gebäudeteil gesetzt wurde.

Im ersten Stock sind zwei Kinder-, ein Gästezimmer und ein Büro, außerdem noch ein großes Bad. Unter dem Dach schlafen die Eltern. Da im zweiten Stock nur noch ein Bad untergebracht werden sollte, blieb viel Platz für Wandschränke und eine Sitzgruppe.

Das Anbau ist Innen wie Außen mit Holz verkleidet. Auch die Inneneinrichtung ist aus Holz: Podeste, Nischen und Sitzgruppen unterteilen die Flächen und schaffen Stau- und Rückzugsräume.

Die Inspiration für dieses Konzept lieferte der österreichische Architekt Adolf Loos. Der war neben seinen kubusförmigen, teilweise ineinander verschachtelten Räumen bekannt für seine strenge Architekturphilosophie: "Das Haus hat der Bequemlichkeit zu dienen", schrieb er in seinem 1910 veröffentlichten Essay "Architektur". In diesem Fall tut es das.

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: 3 Shoebox House, Ljubljana, Slowenien.

Lage: Ljubljana, Slowenien

Zimmerzahl: Vier Schlafzimmer, zwei Bäder, Wohn- und Essbereich, Büro, Küche und Abstellkammer

Garten: Zu dem Haus gehört ein kleiner Garten.

Extras: drei Terrassen und zwei Balkone

Stilfaktor: Die dunkle Holzvertäfelung der Außenfassade bildet einen schönen Kontrast zur alten Bausubstanz. Holz im Inneren, kleine Betondetails und viel Tageslicht runden das Designpaket ab.

Neidfaktor: Also wir würden hier einziehen.

Wer fühlt sich hier wohl? Eine Familie mit zwei Kindern.

Unbedingt mitbringen: Glasreiniger und Holzpolitur.

Nachbarn: Die werden Sie häufiger zu Gesicht bekommen. Es sei denn, Sie halten die ganze Zeit die Vorhänge geschlossen.

Unterhalt: Nicht mehr als bei anderen Häusern.

Weitere Infos: Gibt es bei den Architekten von OFIS.