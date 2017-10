Cobia in Zimthonig Da wird der Fisch in der Pfanne verrückt

Den Titel "Next Chef" hat Jonas Straube, zweiter Herd-Offizier in der Brigade in der Hamburger Elbphilharmonie, auf der letztjährigen Gastomesse Internorga nicht für seine Crossover-Kochkünste bekommen - er überzeugte die Fachjury um Johann Lafer mit zwei konventionell angelegten Gerichten: Seezunge mit Kaisergranat, Petersilienwurzel und Gewürzapfel sowie Lammcarrée mit mediterranem Gemüse und einer Melange-Noir-Sauce. Als einziger einziger Jungprofi des Wettbewerbes (bis 26 Jahre) war er außerdem in der Lage, die vier verwendeten Pfeffersorten aus der Vorlage von Dreisterner Dieter Müller herauszuschmecken.

Dass Straubes wahre Liebe aber der kulinarisch hochinteressanten Kreuzung asiatischer und europäischer Kochtraditionen gilt, zeigt die schiere Zahl aCrossover-Rezepte in seinem ersten Kochbuch, das wir an dieser Stelle bereits gewürdigt haben. Neben großartigen und dabei gar nicht mal so schwer nachkochbaren Kompositionen wie in Tempurateig frittierte Jakobsmuscheln mit Papaya, Ananas und Pak Choi oder mit frischen Früchten gekochtes Curry zeigt Straube auch ein paar wertvolle handwerkliche Tricks.

Wan Tan zum Beispiel - im Buch gedünstet mit Pilzfüllung und als Einlage einer kräftigenden und wärmenden Suppe - mag eigentlich jeder gerne. Aber den Teig selber machen? Doch es gibt eine schnelle Alternative zu den meist als TK-Produkt im Asiashop gehandelten Industrie-Teigblättern. Straube knetet blitzschnell einen Teig aus Mehl, Speisestärke (aber ohne Salz) und Wasser, das aber so heiß wie irgend möglich eingerührt werden muss. Diese Temperatur löst sofort die Klebereiweiße im Mehl und macht den Teig geschmeidig.

Und wenn man mal wieder das gute alte Nudelholz nicht mehr in den Tiefen der Speisekammer findet, lässt sich immer noch auf Straubes Trick zurückgreifen: Einfach Teile des Teiges auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit Hilfe eines Whiskeyglases dünn ausrollen, dann mit dem Glasrand die ca. 8 cm großen Scheiben ausstechen, je einen Teelöffel Füllung nach Wahl in die Mitte geben und schließlich in eine der typischen Wan Tan-Formen bringen: an den Ränder hochklappen und ineinander verdrehen oder die vier Seiten zu einer Art Segel über Kreuz einklappen.

Speisen-Schmiermittel mit Voll-Power

Und weil das meiste Essen ohne Sauce trocken und oft langweilig ist, liefert der "Next Chef" nicht nur zu den Teigtaschen passende Schmiermittel. Spannend neben zwei Asia-Mayonnaisen (Sesam-Chili-Mango und Dashi) sind in dem Buch vor allem die beiden original Saucenrezepte. Für die fruchtige Ponzu kocht Straube Sojasauce mit frisch gepresstem Saft von Zitronen, Limetten und Orangen auf. Die kräftigere Teriyaki dagegen wird aus im Backofen gerösteten Geflügelknochen zunächst eher wie ein klassisch französischer Fond vier Stunden geköchelt - allerdings sorgen Sojasauce, Sake und Mirin für eine asiatische Ausrichtung. Beide Saucen schmecken selbst gemacht denn auch um Klassen besser als alle Fertigprodukte.

Und manche Tunken gibt es ohnehin nur aus Buchrezepten. So auch die von Straube treffend als "Hallo Wach"-Dressing betitelte Sauce, die in unserem heutigen Rezept dem in Zimthonig gegarten Fisch mit Ingwer, Zitronengras, Sojasauce und Limette genau den richtigen Frischekick gibt. Straube benutzt hier einen seiner "absoluten Fisch-Favoriten der letzten Jahre. Unser Cobia - man nennt ihn auch Offiziersbarsch - stammt aus Bio-Aquakultur in Südamerika. Nachhaltig einkaufen! Falls es keinen Cobia gibt, funktioniert das Rezept auch mit Adlerfisch (auch als Maigre oder Corvina im Handel) oder einem großen Wolfsbarsch."

Doch so einfach Straubes Rezepte erscheinen mögen, sie sind hart erkocht: "Ich habe bestimmt zwei Jahre gebraucht, um mir einen kleinen Rundum-Blick fur diese Welt zu erarbeiten. Theoretisch kann sich naturlich jeder aus der Asia-Abteilung des Supermarktes alles Mogliche kaufen und im Wok zusammenschutten. Aber ob das dann schmeckt, ist reine Gluckssache. Faustregel: Bei Wok-Gerichten immer mit den Zutaten aus dem Bereich Ingwer, Knoblauch, Chili und Zitronengras anfangen. Die krassen Aromen mit großer Hitze erst einmal herauskitzeln und dann den Rest dazugeben."