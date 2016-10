Bar Awards 2016 In München trinkt es sich am besten

Das Fleurs du Mal in München darf sich in Deutschland für die nächsten zwölf Monate mit dem Titel "Bar des Jahres" schmücken. Der Laden von Bar-Legende Charles Schuhmann setzte sich am Montagabend in Berlin bei den Bar Awards gegen Konkurrenten aus Berlin, Frankfurt, Hamburg und Köln durch.

2013 eröffnet soll das Fleurs du Mal vor allem ein Raum zum Genießen sein. Die nach einem Gedichtband von Charles Baudelaire benannte Lokalität besteht nur aus einem einzigen Zimmer. Darin befindet sich ein neun Meter langer Tisch, an dem sich Gäste und Barkeeper gegenüber sitzen. Stehen ist unerwünscht. Serviert werden vor allem Whisky, Cognac, Brandy, Tequila und Mezqual, aber auch Sake aus Japan, wo Schumann einen Monat pro Jahr lebt.

Auch in den anderen wichtigen Kategorien setzte sich München durch: Sowohl das "Barteam des Jahres" (Goldene Bar) als auch der Gastgeber (Andreas Till, Pacific Times) und der "Mixologe des Jahres" (Lukas Motejzik) stammen aus der bayerischen Landeshauptstadt. Der 29-Jährige Motejzik hat sich vor allem als kreativer Kopf der Bar Zephyr einen Namen gemacht. Seit einiger Zeit betreibt er auch das Herzog in München, eine Mischung aus Bar und Restaurant.

Für Österreich und die Schweiz wurden die besten Bars gesondert ausgezeichnet. Sieger sind die Wiener Hammond Bar und die Widder Bar in Zürich. Zur besten neuen europäischen Bar wurde The Gibson Bar in London auserkoren. Für Deutschland geht der Titel für die beste Neueröffnung nach Leipzig ins Imperii Leipzig. Newcomer des Jahres ist Falco Torini von der Miranda Bar in Wien. Der Österreicher wurde in diesem Jahr bereits zum besten Barkeeper seines Landes gewählt.

Internationale Spitzenbars in London

Europaweit hat London die Nase vorne. Vier der fünf Nominierungen gingen an Barkeeper aus der Stadt, für die Auszeichnungen "Bar des Jahres" wurden zwei Läden vorgeschlagen. Gewonnen hat The Connaught Bar. An deren Tresen steht auch der beste Barkeeper Europas: Agostino Perrone. Das Connaught befindet sich im gleichnamigen Hotel im Stadtail Mayfair und ist vor allem bekannt für Cocktails auf Champagner-Basis und einen exzellenten Martini. Eine Mischung, die im Juli für die Ehrung als "World's Best Bar" reichte.

Die Mixology Bar Awards gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschsprachigen Bar-Industrie und werden seit zehn Jahren von der Fachzeitschrift "Mixology" vergeben. 420 Gastronomen wählen jedes Jahr die besten Bars im deutschsprachigen Raum. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr in vier Zusatzkategorien auch Kandidaten aus weiteren 46 europäischen Ländern bewertet. Ausgezeichnet werden "herausragende Leistungen in verschiedenen Kategorien rund um die Bar".