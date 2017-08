Stadtwohnung in Barcelona Graziös in Gràcia

Gràcia ist Barcelonas Szeneviertel mit Postkartenpotenzial. Mit seinen kleinen Balkons und alten Häusern wirkt der Stadtteil für viele wie ein Dorf inmitten der Eineinhalb-Millionen-Metropole. Tatsächlich wurde Gràcia erst 1897 eingemeindet. Hier, im sechsten Bezirk der Hauptstadt Kataloniens haben die Architekten Claudia Raurell, Joan Astallé und Marc Peiró zwei getrennte Einheiten, eine Ladenfläche im Erdgeschoss und das Apartment darüber, zu einer zweistöckigen Wohnung verbunden.

Das Konzept der Architekten vom Studio RÄS beruht hauptsächlich auf einem zentralen Deckendurchbruch, der eine visuelle Verbindung zwischen den Stockwerken herstellte und Raum für eine Treppe schuf. Der Treppenaufgang ist zweigeteilt. So haben die Architekten einerseits die große Deckenhöhe im Erdgeschoss optisch verkleinert und die Fläche so gemütlicher gemacht. Gleichzeitig fungiert der mittlere Treppenabsatz als Raumtrenner zwischen dem Wohnbereich und der Küche im vorderen Teil.

Damit die Privaträume nicht unmittelbar an der Straße beginnen, wurde eine Art Windfang vor die Küchenzeile gesetzt. Aus dem ehemaligen Schaufenster wurde dadurch ein abgetrennter Raum. Dieser Bereich dient nun als halboffene Terrasse zur Straße hin. Neugierige Blicke werden durch einen Sichtschutz aus Holzpaneelen versperrt.

Von der Küche, einmal unter der Treppe durch, gelangt man in das Wohnzimmer mit angrenzendem Innenhof. Hier kommen die doppelte Deckenhöhe und das freigelegte Mauerwerk voll zur Geltung. Obwohl nicht viel Platz ist, wirkt der Bereich sehr geräumig.

Im ersten Stock liegen die Schlafzimmer, zwei nach hinten raus und das große nach vorne zur Straße. Der für die Treppe geschaffene Freiraum trennt die Schlafzimmer räumlich, eine kleine Galerie überbrückt die Lücke. Außerdem wurden im Obergeschoss zwei Badezimmer installiert, unten befindet sich nur eine Gästetoilette.

Wenig Platz, aber clevere Einbauten

Die Wohnung hat zwar 136 Quadratmeter, aber einen sehr schmalen Grundriss. Daraus resultierende Platzprobleme lösten die Architekten durch clevere Einbauten. So dient zum Beispiel das Treppenfundament als Sitzbank für den Esstisch, der unter den Stufen platziert wurde. Einbauschränke schaffen benötigten Stauraum.

Da das Haus zwischen zwei Gebäuden steht, blieben nur die Vorder- und Rückseite für Fenster. Die ungünstigen Lichtverhältnisse gleichen Oberlichter in den Räumen im ersten Stock aus. Über den rückwärtigen Innenhof und den gläsernen Windfang im vorderen Wohnungsteil gelangt zusätzliches Tageslicht ins Innere.

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: La Diana, Barcelona, Spanien.

Lage: Gràcia, Barcelona

Zimmerzahl: drei Schlafzimmer, offener Wohn-Essbereich, zwei Bäder

Garten: Statt eines Gartens gibt es einen gemütlichen Innenhof.

Extras: Neben dem Innenhof gibt es noch eine kleine, sichtgeschützte Terrasse zur Straße hin.

Stilfaktor: Claudia Raurell, Joan Astallé und Marc Peiró haben das beste aus dieser Immobilie gemacht. Besonders das obere Stockwerk gewinnt ungemein durch die Durchbrüche in den Wänden und im Boden. Das freigelegte Mauerwerk in Verbindung mit den Terrakottafließen und dem Sichtbeton ergeben ein modernes mediterranes Ambiente.

Neidfaktor: Bei Immobilien kommt es auf drei Dinge an: die Lage, die Lage, die Lage. Passt dann auch noch die Optik wie bei dieser Wohnung, gibt es absolut keinen Grund unzufrieden zu sein.

Wer fühlt sich hier wohl? Künstler, Kulturschaffende, Szenegänger und Kreative mit zwei Kindern.

Unbedingt mitbringen: (Schicke) Fahrräder, viele der Straßen sind für Autos gesperrt. Wenige, aber dafür umso hochwertigere Möbel, um den überschaubaren Platz bestmöglich in Szene zu setzen.

Nachbarn: Gràcia ist Heimat einiger der berühmtesten Gebäude Spaniens, außerdem leben hier immer noch einige Arbeiter und Handwerker (wenn auch längst nicht mehr so viele wie vor der Zeit, als Gràcia hipp wurde).

Unterhalt: Das meiste Geld werden Sie vermutlich in den zahlreichen Bars und Restaurants in der Umgebung lassen.

Altersgerechtes Wohnen: Viel Sonne und nur 15 Stufen bis ins Schlafzimmer. Das sollte machbar sein.

Weitere Infos: Gibt es bei den Architekten von Studio RÄS.