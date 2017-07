Schnitzel vom Grill Feuer und Flamme für das Cordon bleu

Für 35,5 Prozent der Bundesbürger mit dem Willen zum Grillen stellt sich die Frage nach dem Gerätetyp erst gar nicht. Sie wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit Balkon in einer mehr oder weniger verdichteten Urbanität. Hier ist das Grillen entweder per Hausordnung verboten oder nur mit einem Elektrogrill erlaubt. Doch selbst mit einem an sich rauchfreien Elektrogrill darf niemand rösten bis die Schwarte qualmt. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in den Paragrafen 906 (Nachbarrecht) und 1004 (Unterlassungsanspruch), dass Bewohner im Stockwerk über einem notorischen Dauer-Elektrogriller vermeidbare Störungen nicht hinnehmen müssen.

Allerdings haben die Heizspiralen unter dem Rost auch unabhängig von der Wohnlage ein paar Vorteile: Elektro ist das einzige Grillsystem, bei dem man ohne in Lebensgefahr zu geraten, auch in der Wohnung grillen kann. Die Geräte sind sehr langlebig, leicht zu reinigen, exakt in der Temperatur regelbar und mit ca. 50 bis 400 Euro erschwinglich. Der Preis für eine Grillstunde liegt mit 50 bis 75 Cent etwa im Bereich der Holzkohle. Ein auch nur halbwegs zünftiges Lagerfeueraroma lässt sich damit aber nicht erzeugen.

Dafür sind Holz und Kohle zuständig - laut einer Studie des Nürnberger mafowerks bei 67,1 Prozent der Deutschen Lieblingsgrill. Den gibt es für fünf Euro als Grill-Und-Weg an der Tankstelle (5,7% grillen nur so) bis hinauf zu 30.000 Euro für die "Hydra" im Alien-Kampfkreuzer-Design.

Man muss zwar bis zu 40 Minuten warten, bis endlich die Betriebstemperatur erreicht ist (bei den großen Smokern teilweise noch länger), dafür sind die Dinger unabhängig von Stromanschluss oder Gasflasche betreibbar und mit bis zu 500 °C auch so heiß, wie es beim Grillen manchmal eben sein muss. Andererseits nervt das Reinigen hinterher, die Temperatur lässt sich nur sehr ungenau regeln, die Glut hat schon so manchen Wald- oder Holzhüttenbrand ausgelöst. Außerdem unterbricht das Nachfüllen mit Brennmaterial den Grillspaß - und wegen des Qualms sind Holz oder Kohle ohnehin eher nichts für die Stadt.

Deshalb sind dort sind in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen auf Gasgrills umgestiegen. Deren Marktanteil kletterte laut mafowerk-Studie von 16,9 Prozent (2012) auf 28,7 Prozent in 2015. Das liegt vor allem an der immer ausgefeilteren Technik der großen Gasstationen mit geräumigem Deckel und mehr als drei getrennt regelbaren Brennern. Diese Boliden ersetzen inzwischen eine komplette Küche, denn damit lässt sich sogar Pizza, Brot oder Kuchen backen. Oder zwei Enten nebeneinander grillen.

Mega-Steaks vom 900-Grad-Grill

Das bauartbedingte Problem, dass Gas zwar mit sehr heißer Flamme brennt, diese Hitze aber nie mit den Temperaturen einer Kohleglut zum Grillgut gelangt, wird bei einigen neueren Systemen elegant gelöst - mit Hilfe von haarfein gelochten Keramikplatten, die von den Gasflammen auf bis zu 900 °C erhitzbar sind und diese Temperatur als Konvektion (wie bei Holzkohle) zum Rost weitergibt. Praktisch zum Beispiel als Infrarot-Backburner hinten quer im Grill, vor dem sich Huhn oder Rollbraten am Spieß drehen. So kann auch kein herabtropfendes Fett entflammen.

Für ein bisschen Cowboy-Romantik sorgen dagegen Hybridgrills, bei denen sich eine flache Kohlewanne über den Brennern einhängen lässt. Wer nur ab und zu den vollen Qualm braucht, kann auch - wie bei unserem heutigen Grillrezept "BBQ-Cordon-Bleu mit Rauchkartoffelsalat" - eine Aluschale mit Aromaholzspänen zwischen Brennerbleche und Rost klemmen und darüber die Kartoffeln rauchgaren. Mit erstaunlich authentischem Aroma, das auch die gegrillten Cordon bleus veredelt. Letztere nicht aus normalem, magerem Schnitzelfleisch machen, denn das wird knochentrocken. Am besten geeignet ist das stark marmorierte "Secreto"-Stück vom spanischen Ibericoschwein, das mittlerweile in vielen Spezialmärkten, aber auch im Online-Handel erhältlich ist. Dessen intramuskuläres Fett sorgt beim Grillen für eine Saftigkeit, die man einem Cordon bleu nie zugetraut hätte.