Aus einem verwitterten Bau, der jahrelang leer stand, haben die beiden Architekten Gregory Nijs und Nadia Jottard das Zuhause für ihre Firma gemacht. Aus der ehemaligen Kapelle De Waterhond entwickelten sie in etwas mehr als zwei Jahren einen modernen Bürokomplex. Komplex in dem Sinne, dass in dem hohen Längsbau der Kapelle mehrere Bürowürfel übereinander gestapelt wurden.

Diese Herangehensweise hatte gleich mehrere Vorteile: Zum einen wollten Nijs und Jottartd eine große Freifläche erhalten, die sie unterschiedlich nutzen und auch vermieten können. Viel wichtiger sind aber die dadurch eingesparten Heizkosten. Die gestapelten Bürocontainer ermöglichen es, die Arbeitsplätze und Konferenzräume warm zu halten, ohne den gesamten Innenraum beheizen zu müssen. Auch eine nachträglich Isolierung machte die Raum-im-Raum-Konstruktion überflüssig.

Betreten werden die vier übereinanderliegenden Kuben über eine außenherum laufende Treppe oder einen Aufzug. Ganz unten liegen die Toiletten und der Technikraum. Im ersten und zweiten Stock stehen Schreibtische für die zehn Angestellten des Architekturbüros Klaararchitectuur. Unter dem Dach und darüber hinaus wurde ein Empfangs- und Besprechungszimmer hingestellt, es ragt seitlich aus dem Dach heraus.

Der Dachdurchbruch war die einzige gestalterische Maßnahme, die der Denkmalschutz für das mehrere Hundert Jahre alte Gebäude in der Breendonkstraat 41 erlaubte. Gregory Nijs und Nadia Jottard waren übrigens nicht die ersten, die den Bau umwidmeten. Bevor im 16. Jahrhundert die Kapelle eingeweiht wurde, handelte es sich vermutlich um eine Scheune. Der Backsteinchor wurde erst im 19. Jahrhundert errichtet.

In ihrem Konzept bezieht sich das Architektenduo auf die beiden früheren Verwendungszwecke: Die sichtbare Eichendachkonstruktion verweist auf den ehemaligen Heuboden; die Zierpfeiler, die Bögen und das Gewölbe im Chor erinnern an die Nutzung als Sakralbau. Ein goldener Küchenblock ersetzt den Altar, die Küchengeräte sind in einem großen Kreuz untergebracht. Ora et labora waren nie einfacher.