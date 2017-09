"Berry Burger" Kindergeburtstagsdessert für Erwachsene

An der kalendarischen Nahtstelle zwischen Grill und Backofen erscheinen bereits die ersten einschlägigen Backbücher der Herbst/Winter-Saison. Zwei davon sind wirklich brauchbar, mit dem dritten Buchtipp soll noch mal kurz zurückgeblickt werden auf die Saison, in der wir unsere Burger auf den glühenden Rost legten.

Nach den Kuchen aus der Pfanne und den Broten, deren Teig so gut wie nicht geknetet werden muss, ist der Kopfstand der neue Mega-Trend in internationalen Backwerkkreisen. Meint zumindest die französische Zuckerbäckerbloggerin Christelle Huet-Gomez und hat mit "Gâteaux renversés" gleich ein Büchlein mit Rezepten, die der Strategie der klassischen Tarte Tatin folgen, geschrieben. Als "Kuchen steht Kopf!: 33 Rezepte für Upside Down Cakes" ist es nun auch in Übersetzung erschienen.

Das Prinzip ist bei allen 33 Rezepten identisch: Backform unten mit Karamell oder Vollrohrzucker füllen, Früchte auflegen, mit Teig auffüllen, backen, sofort auf Kuchenplatte stürzen und dann die moralische Reife aufbringen, nicht alles schon zu verputzen, bevor der Kuchen abgekühlt ist. Denn Huet-Gomez Tatin-Varianten brechen sofort den Widerstand auch des hartgesottenen Kuchenfeindes: Ananas/Vanille/Rum nach Antillen-Art, Birne/Honig/Haselnuss, Mirabelle/Zitronenverbene oder Feige/Pekanuss - alles verdammt lecker und auch für notorische Backpflaumen gelingsicher.

ANZEIGE Christelle Huet-Gomez, Akiko Ida (Fotograf):

Kuchen steht Kopf! Übersetzung: Karen Gerwig Jan Thorbecke Verlag, 72 Seiten;

Die "Geling-Garantie" war schon von Beginn an das Markenversprechen von "Dr. Oetker" und der Kochbücher aus diesem Hause. Dies behaupten auch die Rezeptautoren für die altehrwürdige und seit kurzem wieder kundig auf den neuesten Stand gebrachten Reihe der Koch- und Backbücher "Von A-Z" . Wer jetzt also schon mal üben möchte, um im Dezember dann mit "Honigkuchen-Nikoläusen", "Backpflaumenstriezel", "Erdnussschnecken" und "Snow Kisses" bei Schwiegermutter oder Elternabend zu punkten, kann das klassische Plätzchen- und Adventskuchen-Alphabet mit Hilfe von "Weihnachtsbacken von A-Z" runterbacken.

ANZEIGE Dr. Oetker:

Weihnachtsbacken von A-Z 224 Seiten; 12,99 Euro

Rauchende Laster: US-Esskultur in Paris:

Wer dagegen noch ein wenig den sommerlichen BBQ-Erinnerungen nachhängen möchte, ist mit dem schönster Burger-Buch des Jahres besser aufgehoben. Die in Paris lebende Amerikanerin Kristin Frederick kurvt seit ein paar Jahren mit ihrer Mutter und dem gemeinsam finanzierten Foodtruck "Le camion qui fume" durch Frankreichs Hauptstadt - als selbst ernannte Botschafterin für amerikanische Esskultur. Allein diesem Aberwitz gebührt schon tosender Applaus, zumal der US-Cuisine-Markenkern für Frederick die echten, von Bun über Patty bis zu Belag und, jawoll!, French Fries komplett selbst gemachten Burger sind.

All das, inklusive der im Truck verkauften Brötchensorten und über 40 Burgervarianten von Veggi über "China-" bis "Libanon"-Style sind in dem ausgesprochen speicheltreibend fotografierten Buch "Gourmet Burger" exakt und easy nachkochbar rezeptiert. Spannend auch die Fleischvarianz von Rind über Schwein bis zu Geflügel und sogar Kaninchen, sowie die kreative Belagphantasie von Oliventapenade, Chimichurri, Salbei-Aioli oder Ziegenkäse und Rote Bete. Kein Wunder: 2015 testierte der "Daily Telegraph", bei Frederick gebe es einige der besten Burger der Welt.

ANZEIGE Kristin Frederick, Bonnier David (Fotograf):

Gourmet Burger Übersetzung: Julia Paiva Nunes Gerstenberg Verlag, 160 Seiten; 22 Euro

Obwohl auch wir unsere Buns für die heutigen "Berry Burger" selber backen, hat dieses Naschwerk wenig mit klassischer Hamburgerbraterei zu tun. Und es ist noch nicht einmal kindgerecht. Das liegt an dem in diesem Rezept verwendeten Bresca Dorada Morto verde aus Sardinien. Der ist mit 30 Prozent ja fast schon ein Schnaps. Für Erwachsene wichtiger: er wird im Gegensatz zu den meisten "Mirto"-Likören nicht aus den roten Myrtenbeeren, sondern den jungen Blättern dieses überall auf der Insel gedeihenden Strauches gewonnen und auch nicht wie sonst mit Honig gesüßt.

Mutige essen unsere Berry-Burger, dessen Patties mit den letzten Erdbeeren des Jahres (Spanienimport) hergestellt werden, stilgerecht mit den Händen und geben die Oberbekleidung danach in die Reinigung. Deshalb ist es natürlich aber auch keine Schande, Teller, Servietten und Kuchengabeln zu Hilfe zu nehmen.