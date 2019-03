Eine der von der Journalistin Tessa Pearson vorgestellten Traumküchen steht in einem alten mallorquinischen Landhaus und wurde von der Architekturfirma Isla geplant. Die entfernte zunächst alle nicht originalen Möbel. Die neuen Einbauschränke sind nahtlos in die Wände eingelassen, dadurch kommt die mehr als 100 Jahre alte Gewölbedecke optimal zur Geltung. Das Wasser für die Betonspüle fließt aus einem schlichten Stück Kupferrohr. Vom Herd aus blicken die Bewohner aufs Meer. Als Kontrastpunkt zum weißen Küchendesign platzierten die Architekten einen knallroten Metalltisch in der Mitte, rustikale Holzstühle erden den Blickfang.

Luis Diaz Diaz, Kitchen Living, gestalten 209 Der schönste Platz im Haus? Vor dem Herd.

Auch in der Küche des Designers Thomas Rook zeigt sich, wie Altes und Neues optimal miteinander verbunden werden können: Die dunkle Küchenzeile kommt modern minimalistisch daher. Für den Fliesenspiegel hingegen verwendete der Designer altrosa Fliesen in Jugendstiloptik. Die Dunstabzugshaube ist aus Kupfer und sieht altmodisch aus, über dem Esstisch schlägt eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. Erhellt wird der Raum von einer historischen Fransenlampe.

Wohnzimmer und Kochbereich gehen in modernen Grundrissen ineinander über, getrennt werden sie höchstens durch eine Kücheninsel oder eine Theke. Thomas Rook änderte die Zimmeraufteilung seiner Berliner Altbauwohnung sogar komplett. Die Küche kam ins Schlafzimmer. Dort war mehr Platz. In die eine Hälfte setzte er Küchenschränke, Herd und Abzugshaube. In der anderen steht nun auch ein Esstisch, mit Platz für bis zu sechs Personen.

Das niederländische Studio Piet Boon löst die typische Zweiteilung Koch- und Essbereich dagegen komplett auf: An der Kücheninsel "The Edge" treffen drei Flügel mitten im Raum aufeinander: An einem wird gegessen, an einem gekocht, an einem abgespült. Allein durch das Oberflächenfinish der Arbeitsplatte aus unverwüstlichem Macaubas-Granit wird die Aufteilung nachvollziehbar. Im Essbereich wurde der Stein hochglanzpoliert, für den Arbeitsbereich beließen ihn die Niederländer in mattem Ton, das ist praktischer für den täglichen Gebrauch.

Nachhaltige und recycelte Küchenmöbel

Das auf Nachhaltigkeit spezialisierte Designstudio Etica stattete die Küche eines Ökohauses im australischen Perth komplett mit umweltfreundlichen und recycelten Materialien aus. Auch hier definieren verschiedene Werkstoffe die unterschiedlichen Bereiche. Der Fliesenspiegel im Kochbereich geht nahtlos in die Arbeitsfläche über, die mit denselben Kacheln verkleidet wurde. Das Waschbecken wurde in eine Holzplatte aus einem alten Pub eingelassen. Hier wird gegessen und geplaudert.

Zuhause bei Küchendesignerin Helle Jensen in Kopenhagen kam noch weniger Holz zum Einsatz. Die Platten für die Korpusse ihrer Einbauten bestehen aus "Bioboard", das zu großen Teilen aus Industriemais und anderen einjährigen Pflanzen hergestellt wird.

So viel Design hat natürlich seinen Preis. Selbst bei den etwas günstigeren Marken, die Tessa Pearson in ihrem Buch vorstellt, müssen Kunden tief in die Tasche greifen. Allein der Wasserhahn der Serie Perrin & Rowe 'Mayan' Taps von Devol Kitchens aus London kostet 220 Pfund (ca. 256 Euro). Den Tisch Peg LegTable gibt es ab 2300 Pfund (ca. 2600 Euro). Deshalb verrät die Autorin in ihrem Buch auch Tipps, wie sich die eigene Küche mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand aufhübschen lässt, komplett ohne Innenarchitekten.

Tipps für den kleinen Geldbeutel

Wo wenig Platz ist, bieten sich etwa hängende Unterschränke an. Sie scheinen über dem Boden zu schweben und machen den Raum so optisch größer. Auch scharfe Kanten, schmale Schränke und schlanke Arbeitsplatten verleihen Räumen eine gewisse Leichtigkeit. Noch luftiger sind offene Regale statt Hängeschränke an den Wänden, sie lassen außerdem Platz für Bilder und Kunstwerke.

Auch ein neuer Anstrich für die Wände macht bereits einen großen Unterschied. Neue Griffe für die Schränke können ebenso viel bewirken. Meist genügt es, die Standardplastikgriffe durch solche aus Holz, Metall oder Laschen aus Leder zu ersetzen.