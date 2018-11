"... wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute." Schon Jesus wusste um die Nachteile architektonischer Unterfangen in der Wüste - zumindest, wenn man den Überlieferungen seines Jüngers Matthäus Glauben darf. Es spricht ja auch wirklich nicht viel dafür: es fehlt ein solides Fundament, die Temperaturen sind lebensfeindlich, Schatten und Wasser sind Mangelware oder müssen erst umständlich beschafft werden. Außerdem ist es meist ziemlich einsam.

Es gibt aber auch gute Gründe für das Bauen in der Wüste: Der Blick reicht weit und der Horizont scheint endlos, es ist ruhig und abgeschieden. Manchmal geht es ganz einfach nicht anders - immerhin ist ein Drittel unseres Planeten mit Sand bedeckt. 41 weitere überzeugende Argumente präsentieren die Architekturexperten von Phaidon in dem Bildband "Living in the Desert". Allesamt Belege dafür, dass widrige Umstände manchen Architekten zu Höchstleistungen anspornen.

Zum Beispiel das Architektenpaar Oller & Pejic: Ihr "Black Desert House" liegt wie ein Schatten zwischen den Felsen der kalifornischen Mojavewüste, knapp zwei Autostunden von Los Angeles entfernt. Die Architekten und ihr Auftraggeber waren klug genug, gar nicht erst zu versuchen, die natürliche Architektur des Yucca-Tals zu kopieren. Statt auf Imitation setzen sie auf Kontrast. Den über Jahrtausende von Wind und Sand rund geschliffenen Felsen stellten sie einen scharfkantigen Baukörper mit nachtschwarzen Außenwänden entgegen. Sobald die Sonne untergegangen ist, entfaltet das Haus eine faszinierende Aura durch seine bodentiefen Fenster.

Architekturkunst ohne Bauplan

Das "Haus, um den Sonnenuntergang zu betrachten" wurde vollkommen ohne aufwendige Baupläne oder bodentiefe Fenster gebaut, ist aber in der Dämmerung ein nicht weniger fesselnder Ort als das "Black Desert House". Der 13 Meter hohe Turm in der Oase Aladab im Niger besticht ebenfalls durch klare geometrische Formen. Der Lehmbau gehört zum Plan des der Schweizer Künstler Not Vital, auf jedem Kontinent eine begehbare Skulptur zu bauen.

Die Bauwerke Vitals sind Kunst keine Spekulationsobjekte. Doch ähnlich wie bei klassischem Betongold gilt auch in diesem Fall der Dreiklang der Immobilienmakler rund um den Globus: Lage, Lage, Lage. Denn was 2005 im Niger noch ohne weiteres möglich war - etwa Außentreppen ohne Geländer - bereitete dem Schweizer Künstler Jahre später in seiner Heimat Schwierigkeiten in Form des Raumplanungsgesetzes.

Living in the Desert Phaidon; 256 Seiten, 260 farbige Abbildungen, 35 Euro

"Living in the Desert" zeigt eine gelungene Auswahl spektakulärer Wüstenbauwerke in Europa, Asien und vor allem den USA, deren Westen und Südwesten zu den am dichtesten besiedelten Wüstengebieten weltweit gehören. Auf 256 Seiten entfaltet sich für den Betrachter eine sehenswerte Mischung aus Bauwerken namhafter und weniger bekannter Architekten, die alle eins beweisen: Nur weil einer sein Haus auf Sand plant, muss er das Projekt nicht gleich in den Sand gesetzt haben.