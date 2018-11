Einfarbige Architektur Wenn Bauherren rot sehen

Früher wurde viel in Rot gebaut. Bevor Ziegelsteine nur noch ein Baustoff von vielen waren, hatten die meisten Gebäude einen rötlichen Schein. Je mehr Eisenoxid in der Erde war, desto kräftiger die Farbe des Tons. Eines der ältesten Ziegelbauwerke ist der Stufentempel zu Ehren des Mondgottes Nanna im heutigen Irak. Die Kultstätte ist ein Überbleibsel der Herrschaft des sumerischen Königs Ur-Nammu, erbaut vor mehr als 4000 Jahren.

Von Mesopotamien gelangte die Backsteintechnik dann zu den Römern. Sie verbesserten die altorientalische Bauweise durch die Verwendung von Kalkmörtel, was stabilere Gebäude ermöglichte. Im alten Pompeji strichen wohlhabende Bürger ihre Villen zusätzlich rot an. Je seltener und exklusiver die Farbbestandteile und damit der Farbton, desto besser. Rot entwickelte sich zur Farbe der Elite.

Nördlich der Alpen legte die Backsteintechnik den Grundstein für die Backsteinromantik. Vor allem im Ostseeraum, in Norddeutschland und in Dänemark kamen die roten Mauerziegel zum Vorschein. Die älteste Backsteinkirche Nordeuropas, die 1160 fertiggestellte St.-Johannis-Kirche in Oldenburg in Holstein, stammt aus dieser Zeit. Während der Gotik erstreckte sich die Backsteinarchitektur sogar bis nach England. Im 16. Jahrhundert wurde Backsteingotik dann abgelöst von der Backsteinrenaissance.

Zwei Jahrhunderte später und Tausende Kilometer weiter östlich war Rot immer noch die Farbe der Herrschenden. Der Maharadscha Jai Singh II. ließ die Hauptstadt seines Fürstenstaates Jaipur größtenteils aus rotem Sandstein errichten. Der von seinem Nachfolger, Sawaj Pratap Singh, in Auftrag gegebene Palast der Winde ist bis heute das Wahrzeichen der indischen Stadt. Seit 1876 der Prinz von Wales zu Besuch war erstrahlt zudem das Altstadtviertel rosarot. Zu Ehren des einstigen Kolonialherren wurde es in der traditionellen Farbe der Gastlichkeit angestrichen.

Wenig später war Rot nicht mehr länger Zeichen der Aristokraten. Ab dem 19. Jahrhundert schrieben sich die Sozialisten die Farbe auf die Fahnen. "Rot ist das Tuch, das wir entrollen, klebt doch des Volkes Blut daran", lautet der Text eines polnischen Arbeiterlieds von 1881. Der Rote Platz in Moskau heißt zwar so, weil das russische Adjektiv für "schön" ursprünglich auch "rot" bedeuten konnte. (Bevor es nur noch "rot" meinte, war also vom Schönen Platz die Rede.) Die Bezeichnung passt trotzdem gut in die politische Farbenlehre.

ANZEIGE Stella Paul:

Red: Architecture in Monochrome Phaidon; 224 Seiten, 35 Euro

Heute ist sichtbares Rot in der Architektur eher selten gefragt. Hierzulande findet sich die Farbe meistens bei Dachziegeln oder in Form des Rotlichtbezirks. In Schweden stehen vergleichsweise viele rote Häuser. Doch was auf Urlaubsfotos Skandinavien-Sehnsucht hervorruft, hat wenig mit Ästhetik und viel mit Konservierung zu tun: Der Fassadenanstrich - angerührt aus Nebenprodukten der Montanindustrie Öl, Mehl und Wasser - schützt das Holz vor Witterung und Schädlingen.

Bei den 150 Gebäuden in dem Bildband "Red: Architecture in Monochrome" setzten die Architekten dagegen bewusst auf die gestalterische Kraft der Farbe. Angefangen bei einem Inari-Schrein in Kyto aus dem Jahr 711 bis hin zu einem 2017 fertiggestellten Privathaus in Peru - jede Bauform ist vertreten. Bestandteil der 1306 Jahre umfassenden Bilderreise ist auch der neue Zollhof in Düsseldorf von Frank Gehry. Eingeleitet wird das Buch von einem Essay der Kunsthistorikerin Stella Paul. 156 Farbaufnahmen zeigen anschließend, wie schön es werden kann, wenn Architekten rot sehen.