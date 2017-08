Biowein-Trend In Kuhhörner gefüllter Dung

Schlicht "Wein aus Trauben" lautet der Titel einer aktuellen Werbebroschüre der Arbeitsgruppe Ökologischer Landbau. Die Überschrift ist Verheißung und Kampfansage zugleich. Auch fast vierzig Jahre nach den Anfängen des ökologischen Weinbaus in Deutschland gilt es noch zu provozieren und sich von konventionell arbeitenden Winzern abzugrenzen: Biowein ist nicht nur gut für die Umwelt, Biowein ist der wahre, der bessere Wein, lautet das Versprechen der Biowinzer-Lobby.

Die Zeiten sind längst vorbei, da biologisch erzeugter Wein eine Sache von Aktivisten und der Genussfaktor zweitrangig war. "Man hat ihn fürs gute Gewissen getrunken", fasst Romana Echensperger, Master of Wine, die Anfänge des Öko-Weinbaus lakonisch zusammen. Falls es denn überhaupt etwas zu trinken gab, denn die Ernte fiel zu Beginn oft aus.

Als Claudia und Manfred Loch auf ihrem Weinhof Herrenberg an der Saar Anfang der Neunziger mit dem Bioweinbau begannen, ließen die Larven des Springwurms und Pilzinfektionen kaum etwas zum Ernten übrig. So gering der Ertrag, umso größer war der Spott der konventionell arbeitenden Nachbarwinzer. Heute lacht keiner mehr. Die Weine der Lochs sowie die vieler anderer Biowinzer werden in der Fachpresse hochgelobt. Was ist passiert?

Große Fortschritte im Öko-Weinbau

"Das Wissen im biologischen Weinbau hat unheimlich zugenommen", sagt die Weinexpertin Echensperger. Etwa wie die Laubwand bearbeitet werden muss, damit der Wind die Trauben nach einem Regenguss schnell trocknet, oder welche Gräser man zwischen den Rebzeilen säht, um den wichtigen Stickstoff auf natürliche Weise im Boden zu binden und Nützlinge anzulocken, die die für die Trauben gefährlichen Insekten vertilgen.

Ein für das Ergebnis wichtiger Unterschied zum herkömmlichen Anbau sei außerdem, dass die biologisch kultivierten Trauben früher reif werden. Dadurch lagern sie weniger Zucker ein, was den Alkoholgehalt begrenzt. Außerdem bleibt mehr Säure erhalten, die wie ein natürlicher Stabilisator wirkt. "Bio bedeutet aber nicht automatisch höhere Qualität", betont Echensperger.

Dass Bioweine nicht automatisch besser schmecken, weiß auch Vincent Moissonnier vom Kölner Zweisterne-Restaurant "Le Moissonnier". In seiner Karte sind konventionell angebaute Reben trotzdem deutlich untergewichtet. Selbst mit "normalen" Bioweinen hadert er: Ihn ärgert etwa, dass bei Weinen mit dem verbreiteten EU-Biosiegel in der Kellerei immer noch um die 15 Zusatzstoffe wie Gelatine oder Gummi arabicum erlaubt sind. Im Weinberg werden "natürliche" Stoffe wie Schwefel- oder Kupferlösungen auf die Pflanzen gespritzt. Von wegen Wein aus Trauben. Die meisten Positionen auf Moissonniers Weinkarte sind daher aus biodynamischem Anbau.

Die Methode lehnt sich an die anthroposophischen Lehren Rudolf Steiners an und ist durchaus geeignet zu polarisieren: Die Arbeiten im Weinberg richten sich nach den Mondphasen, in Kuhhörner gefüllter Dung und Quarz wird über den Winter im Boden vergraben und dann in homöopathischen Dosen mit handwarmem Regenwasser "dynamisiert", bevor das Ganze auf die Böden und Blätter getropft wird.

Von wegen Wein aus Trauben

"Ein gewisser Anteil Esoterik ist da natürlich mit im Spiel", sagt Sommelier Gerhard Retter über biodynamische Weine. Rund 30 Prozent der Weine, die der Sommelier und Inhaber der "Fischerklause" bei Hamburg und der "Cordobar" in Berlin ausschenkt, stammen aus ökologischem Anbau. Er findet: "Viele biologisch und biodynamisch hergestellte Weine sind ausdrucksstärker, sie bringen ihr Terroir, ihre Herkunft besser zum Ausdruck." Die größere Aromenvielfalt bringe allerdings manchmal auch schwierigere Gerüche wie den nach Kuhstall mit sich. Deshalb kommt für ihn erst die Qualität, dann die Öko-Bilanz. "Gut gewollt und schlecht gemacht tröstet die Gäste nicht", sagt Retter.

Das Ehepaar Loch ist übrigens jüngst aus dem Bundesverband Ökologischer Weinbau ausgetreten. Ein Grund war, dass sie der gängigen Verwendung des Schwermetalls Kupfer kritisch gegenüberstehen und die im Bioweinbau mittlerweile verbotene phosphorige Säure bevorzugen, um den in Deutschland häufig drohenden Falschen Mehltau zu bekämpfen. "Es ist nicht alles schlecht im konventionellen Weinbau, und es ist nicht alles Gold bei den Methoden der Bioverbände. Vielleicht sollte man einfach das Beste aus beiden Welten nehmen", lautet das Fazit von Manfred Loch. Einfach Wein aus Trauben reiche jedenfalls nicht.

Wein ist immer verflochten mit Menschen und ihren Geschichten. Einige davon zu erzählen, hat sich der Autor zur Aufgabe gemacht. Nachzulesen auf seinem Blog Weinsprech.