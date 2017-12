Chanel-Modenschau in der Elbphilharmonie Ahoi, Kapitän Karl!

Natürlich gibt es ein Orchester. Karl Lagerfeld mag nicht immer durch besonderes Taktgefühl auffallen, aber er weiß, was sich gehört. Für seine Chanel-Modenschau in der Hamburger Elbphilharmonie hat er deshalb ein Kammerorchester gebucht. Eine schöne Idee, die von Respekt vor dem Ort zeugt. Immerhin hatte es im Vorfeld Diskussionen gegeben, ob der Ort der richtige sei für ein Modespektakel. Um 19.18 Uhr, zwölf Minuten früher als geplant, setzen die Musiker zur Ouvertüre im Zweivierteltakt an: "La Paloma", der vom Hamburger Volksidol Hans Albers bekannt gemachte Welthit, ist der Auftakt für das Defilee.

Die Models starten im obersten Rang des Konzertsaals und steigen dann die kreisrund um die Bühne angeordneten Treppen herab. Spätestens jetzt ist klar, dass sich der von Lagerfeld persönlich ausgesuchte Veranstaltungsort ganz hervorragend eignet für so ein Event. An allen Gästen laufen die Models vorbei, so dass jeder gut sehen kann, was sich der Modemacher für die neue "Metiers d'Art"-Kollektion ausgedacht hat, eine Zwischenkollektion für den Frühherbst. Prêt-à-porter, also keine Maßanfertigungen, sondern hergestellt in Standardgrößen.

Seit 2002 feiert das französische Luxuslabel mit dieser Zwischen-Schau einmal im Jahr die zum Unternehmen gehörenden Ateliers. Zwölf Manufakturen, die in Tausenden Stunden Handarbeit das herstellen, was Karl Lagerfeld zum Arbeiten braucht: Marocainseide, Kaschmirwolle, Mousselin, Organza, Plissee, Perlenstickereien, Federschmuck, Hüte, Schuhe und Zierrat. Manche der Zulieferer - wie etwa der Knopfhersteller Desrue - haben schon für Coco Chanel gefertigt. Zusammen bringen es die Traditionsfirmen auf mehr als tausend Jahre Handwerkserfahrung.

Darüber, was Karl Lagerfeld aus dieser Kunstfertigkeit machen würde, hat die Modebranche im Vorfeld viel spekuliert. Kapitänsmützen und Ringelhemden wie Coco Chanel sie 1917 salonfähig gemacht hatte, oder gar von der Reeperbahn inspirierte Modelle? Schließlich zitieren die "Metiers d'Art"-Entwürfe immer den Ort, an dem sie gezeigt werden. In der Regel Städte, zu denen Coco Chanel einen Bezug hatte. Oder eben Karl Lagerfeld, seit mehr als 30 Jahren der Bewahrer ihres modischen Erbes, der wegen seines Ausnahmetalents bei Chanel einen Vertrag auf Lebenszeit hat.

Lagerfeld hat sich für den Matrosenlook entschieden. "Ich bin nun einmal Hamburger", wird er nach der Modenschau sagen. Die Kollektion ist eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt: Die Damen haben Elbsegler und Tellermützen auf dem Kopf. Die Hüte sieht man auch viel im Publikum, Lagerfeld hatte sie als Gastgeschenk in die Hotelzimmer seiner Gäste legen lassen. Die Casquette de Parité wiederum tragen nur die Models: Mit der langen Seidenschleife hat Hairstylist Sam McKnight ihnen die Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden.

Dazu kombiniert Lagerfeld lange Strickpullis mit Zopfmuster, die als Kleid getragen werden. Die Beine der Models stecken in dicken Strickstulpen oder ausgestellten wadenlangen Hosen, die Füße in hochhackigen Wildlederstiefeln mit der markanten schwarzen Schuhspitze. Die Jacken und Blusen haben Exerzierkragen.

Marineblau ist der dominierende Farbton, nur wenige der rund 80 Outfits sind weiß oder bunt. Alles ist weniger opulent als man es von Chanel gewohnt ist, sehr tragbar. Natürlich gibt es auch die feinen Tweedkostüme, für die das Modelabel bekannt ist, diesmal mit britischen Karos in Rot und Weiß, den Farben der Hansestadt. Außerdem elegante Smokings mit Culotte-Hosen. Ein typischer Coco-Chanel-Look. Als Accessoires sind Seesäcke gedacht, oder Kofferhandtaschen, die wie Frachtcontainer aussehen.

Die wenigen männlichen Models - Chanel bietet keine wirkliche Herrenkollektion an - tragen Seemannsuniform. Lagerfelds langjährige Muse Brad Kroenig führt eine Zopfstrickvariante des typischen dunkelblauen Troyers vor, dem Wind- und Wetterpullover des Nordens. In der Hand hält er eine Pfeife. So viel nautisches Klischee muss sein.

Nach knapp zwanzig Minuten ist das Schauspiel vorbei. Karl Lagerfeld, klassisch in einem Gehrock, engen Jeans und mit hohem Vatermörderkragen nach seinem Dandy-Vorbild Harry Graf Kessler, kommt kurz auf die Bühne. Wie seit einigen Jahren üblich empfängt er den Schlussapplaus an der Hand des Kindermodels Hudson, Brad Kroenigs Sohn und eins von Lagerfelds sieben Patenkindern. Der Applaus ist laut und heftig. Hamburg und der internationale Mode-Jetset, darunter auffallend viele superreiche Bewunderer aus Asien, sind begeistert.

Als erste steht Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton - im cremefarbenen Seidenanzug - auf den Beinen und spendet Standing Ovations. Mit Schauspielkollegin Kristen Stewart und Schauspieler-Tochter Lily Rose-Depp war sie für die erste Reihe gebucht. Als Chanel-Testimonial absolvieren die drei hier quasi einen Pflichttermin. Die deutsche Prominenz wird durch den Regisseur Tom Tykwer vertreten, außerdem sind die Schauspielerinnen Christiane Paul und Johanna Wokalek gekommen. Für etwas Hanse-Glamour sorgen Jan Delay und das aus Hamburg stammende Ex-Topmodel Tatjana Patitz. Auch der ehemalige regierende Bürgermeister Ole von Beust ist unter den Gästen.

Die wahren Fashionshow-Profis halten sich allerdings nicht lange mit Beifall auf. Sie schnappen sich ihre "Goodie Bag" - Inhalt: vier Lippenstifte, ein Bildband über Hamburg und ein Opernglas - und machen sich auf den Weg Richtung Fischmarkt. Zwar sind dreihundert Limousinen für den Transfer zur Aftershow-Party in die Hamburger Fischauktionshalle gebucht. Doch offenbar können es viele der Zuschauer nicht erwarten, in einer der S-Klassen zu landen. Es kommt zu Szenen, die nicht so recht zur feinen Gesellschaft passen wollen.

Damen im Pelzmantel schieben sich an den Wartenden vorbei. Vielleicht ist es der kalte Hafenwind, der die Leute drängeln lässt, oder das, was jetzt ansteht: Champagner und ein Sechs-Gänge-Menü: Wintersalat Hokkaido mit Rosenkohl, dazu leicht gebeiztes Fjordforellenfilet und Hamburger Aalsuppe; als Hauptgang Hamburger Backfisch, Gerstenrisotto mit Steinpilzen und geschmortes Angus-Rind; zum Dessert rote Beerengrütze oder Schokoladenküchlein. Karl Lagerfeld weiß, was sich gehört.