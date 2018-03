Die Ernährungstrends, die von der österreichischen Ökotrophologin Hanni Rützler seit 2014 jährlich ausgerufen werden, sind für enge Beobachter der Szene zwar selten eine große Überraschung, fassen aber zuverlässig die meisten Strömungen auf, die in der Lebensmittelindustrie, im Handel, in der Gastronomie und Massenverpflegung in den jeweiligen Jahren zumindest zu vieldiskutierten Themen geworden sind.

Deshalb werden sich auch die Trends aus Rützlers "Food Report 2018" ihrer Verifikation im Frühjahr 2019 stellen können. Hier sind ein paar von ihnen kurz zusammengefasst:

Meet your Food

Das gewachsene Interesse vieler Konsumenten an der tatsächlichen Herkunft und Beschaffenheit seiner Lebensmittel führt zu einer Abkehr von den Handelsgeneralisten und einem Comeback der kleineren Fachhändler wie Bäcker, Metzger oder Wochenmarktbauern.

The New Breakfast

Das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages - noch dazu mit dem ebenfalls ausgerufenen Levante-Trend - haben wir bereits mit unserem Shakshuka-Beitrag an dieser Stelle erläutert.

Fleischbeilage

Während Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte auf dem Speiseplan immer wichtiger werden, schrumpft das Fleisch von dem dominierenden Essenszentrum früherer Zeiten zu einer von vielen Tellerkomponenten, die aber dieselben Qualitätsstandards und ethischen Kriterien wie der Rest erfüllen muss.

De-Prozessing

Der Gegentrend zur ewigen Speisen-Gleichmacherei der Industrie. Im Kommen sind Nahrungsmittel, die - durchaus im Supermarkt erhältlich - von regional verarbeitenden und liefernden Manufakturen ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt werden. Das können dann auch Fertiggerichte sein, oder Convenience-Produkte wie die Bone Brox - das Knochensuppenprodukt eines Berliner Start-ups, das damit in die Endausscheidung des "Gastro Wettbewerbs" der diesjährigen Internoga-Messe gekommen ist.

Das bedeutet natürlich nicht das Ende des falschen Essens, denn nach wie vor ist es der überwältigenden Mehrheit der Verbraucher weltweit ziemlich egal, worauf genau sie gerade herumkauen. Gute Gelegenheit für Guerilla-Gastro-Aktionen, ab und zu mal eine völlig natürlich erzeugte, aber gefälschte Speise unter die Millionen von Fake Foods des kulinarisch-industriellen Komplexes der globalen Nahrungsmultis zu mogeln - und sei es pferdefreie Tiefkühl-Lasagne.

Wenn Fälschungen in der Cloud auf die Eier gehen

Wie einfach und doch verblüffend effizient wir uns beim Essen täuschen lassen, zeigt das heutige Experiment in unserer kleinen Hobbyküche. Wer in diesen Wochen von fleißigen Handykamera-Bienchen fotografierte und auf Instagram hochgeladene Bildchen von Frühstückseiern sucht, stößt in Sekundenschnelle auf Tausende von Abbildungen sogenannter Cloud Eggs. Dahinter steckt eine die Kulinarikgeschichte der Menschheit nicht unbedingt in neue Schöpfungshöhen treibende, aber doch recht witzige Idee, das fade Spiegelei aufzuporschen.

Hierfür werden einfach die Eier sorgfältig getrennt, das Eiklar zu festem Schnee geschlagen und als kleine Häufchen im Backofen ein paar Minuten zu Gebilden geronnen, die tatsächlich ein bisschen wie Wölkchen aussehen. In eine vor Backbeginn mit einem Teelöffel gedrückte Mulde gibt man die Dotter und lässt sie zur gewünschten Viskosität mitbacken. Das Ganze schmeckt zum Beispiel auf einem Butterbrot mit krossen Baconscheiben darunter und mit Schnittlauch und Fleur de Sel bestreut am Ende wirklich ein wenig besser als ein normales, flaches Spiegelei.

Nebenbei eignet sich diese Methode wegen des Wegfalls von Bratfett in der Pfanne auch zum Kaloriensparen. Wer damit nichts am Hut hat, kann unter das Eiweiß nach dem Schlagen und vor dem Backen auch geriebenen Käse und winzige Speckwürfelchen mischen. Auf jeden Fall lässt sich trotz der steilen Karriere in einigen sozialen Medien, die längst auch in die meisten Frauenmagazinredaktionen gestrahlt hat, der eine oder andere Lieblingsmensch mit einem sonntäglichen Cloud Egg ans Bett überraschen.

Weitaus größer ist der Aha-Effekt natürlich, wenn man seinen Gästen unsere Fake Cloud Eggs als Nachtisch mit dem Kommentar "jetzt gibt's noch ein paar Spiegeleier zum Dessert" serviert. Die können sich durch ihre erst am Gaumen entschlüsselbare aromatische Imitation sogar zu echten Menü-Höhepunkten entwickeln: Die "Cloud" ist süß abgeschmeckt, das "Dotter" entpuppt sich als selbst gemachtes Mangoeis - und aus den echten Eigelben schlagen wir mit haufenweise mürbsüßem, edlem PX-Sherry eine herrlich alkoholische Sabayon-Sauce auf.

Nur schade, dass wir damit einen möglichen globalen Anführer unserer brandneuen Fake-Food-Bewegung vergrätzen: Donald Trump hasst leider jede Form von Hochprozentigem.