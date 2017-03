Nachtische Freches Früchtchen

Obst ist in der Fastenzeit ein Thema, für so manchen Ungläubigen allerdings am liebsten als frisches Topping auf dem Kuchen. Da kommt "Das Apfelsorten-Backbuch"* der in Paris lebenden Autorin Keda Black gerade recht. Zumal Äpfel am Ende des Winters ja zu den wenigen noch genießbaren Früchten der Vorjahresernte gehören. Neben der ausführlichen Vorstellung der zehn beliebtesten Apfelsorten, wie Jonagold, Renette (in mehreren Ausprägungen) oder Granny Smith, sind in den Theoriekapiteln aufschlussreiche Stammbäume der Sorten ausgearbeitet.

Das Hauptaugenmerk liegt freilich auf der Praxis. Apfel als Protagonist in allen möglichen Kuchenformen von Strudel über Tarte Tatin bis zum Crumble sind in so einem Buch erwartbar, aber die Breite der Süßbäckerei überrascht dann doch. Nicht minder interessant sind die Fruchtverwendungen im herzhaften Bereich.

Genau dies will auch der britische Mega-Erfolgsautor Hugh Fearnley-Whittingstall, indem er Willhem-Tell-mäßig mit einem roten Apfel auf dem Kopf für das Cover seines neuesten Werkes "Täglich Früchte"* posiert. Natürlich geht es ihm weniger darum, durch täglichen Apfelkonsum die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu lindern. Der TV-Star und Betreiber des legendären "River Cottage" in Devon präsentiert auch in diesem Buch wieder auf vielen Seiten seine sehr britischen und zugleich modern abgespeckten Kochvisionen - diesmal eben aus dem Reich der Früchte.

Und das reicht bei ihm von Rhabarber über Sommerbeeren, Kernobst, Tropenfrüchte, Feigen, Melonen und Trauben bis zu den Trockenfrüchten - allesamt interessant eingesetzt in primär herzhaften Rezepten. Die sind selten albern (Bratwurst mit gedünstetem Rhabarber), meist aber so überraschend und genussversprechend wie die Austern mit Apfel-Brunoise und -Essig, die Bruschetta mit Feigen, Käse und Sellerie, das Schweinefilet mit Kochbanane und Szechuanpfeffer, oder der winterliche Linseneintopf mit Würstchen und Dörrpflaumen.

Japanischer Naschkatzen-Vierer: Mochi, Dango, Daifuku & Nerikiri

Ein auf dem deutschen Buchmarkt bislang völlig unbestelltes Gebiet sind dagegen japanische Desserts und Süßspeisen. Immerhin der Konfekt-Bereich hat jetzt ein deutschsprachiges Anleitungsbuch gefunden - in Form der Übersetzung von "Mochi"*, einem kleinen Büchlein der französischen Foodbloggerin Mathilda Motte. Japans derzeit weltweit angesagte Cremekunst Namelaka ist hier zwar nicht zu finden, aber endlich einmal brauchbare und auch hierzulande mit Hilfe eines gut sortierten Asiasupermarkt nachkochbare kleine Mochi (aromatisierte, supersüße Kugeln), Dango (Mochi auf Spießen), Daifuku (Moshis mit Cremefüllung) und die kunstvoll zu Blüten geformten Nerikiri.

Eine nicht minder exotische Zutat spielt auch eine Rolle in unserem heutigen Erwachsenen-Dessertrezept "Mirto-Baba mit Feigen und Pinienkernen": Myrtenbeeren aus Sardinien. Allerdings nicht frisch oder getrocknet, sondern hochprozentig konzentriert in dem nur wenig süßen, dafür enorm ausdruckstiefen Likör "Mirto di Sardegna". Myrtenbeeren sind lose Verwandte unserer Blaubeere und gelten als eine der wichtigsten Wildpflanzen rings um das Mittelmeer. Seit Jahrtausenden werden die kleinen blauen Beeren als Heilmittel, für Tees und als Kochzutat benutzt - auch in der Bibel finden sie Erwähnung.

Pur genossen, entfalten die Myrtenbeeren mit ihrem einzigartigen Antioxidanz Myricetin (zusammen mit Quercetin und Rutin) eine seit jeher geschätzte entzündungshemmende Wirkung durch die Unterdrückung von Histamin und Lipoxygenase. Das Myricetin, ein sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Flavonoide, wirkt angeblich sogar ähnlich wie Insulin, soll die Blutkonzentration des "bösen" LDL-Cholesterins senken und die Entstehung von Prostatakrebs hemmen.

Wenn da mal nicht nach Goji, Chia und Acai ein neues "Superfood" am Wegesrand lauert...

