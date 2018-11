Rassismus-Vorwürfe Dolce & Gabbana sagt Schau in China ab

Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist China ist ein wichtiger Markt für Luxusmarken. Insofern ist es wohl mindestens eine mittelschwere Katastrophe, in der das Modelabel Dolce & Gabbana gerade steckt. Am Mittwoch, wenige Stunden vor Showbeginn, haben die Italiener ihre große Modenschau in Shanghai abgesagt. Angeblich auf Druck der chinesischen Behörden.

Was war passiert? Irgendjemand bei Dolce & Gabbana dachte, es sei eine gute Idee, im Vorfeld mit drei Videos zu werben, in denen Asiatinnen versuchen, italienische Spezialitäten mit Stäbchen zu essen. Die Zielgruppe fand die am Montag bei dem Twitter-Klon Weibo veröffentlichten Videoclips aber klischeehaft, rassistisch und kein bisschen witzig. Auch Kommentare aus dem Off, die erklären, wie mit Stäbchen gegessen wird, kamen nicht gut an. Die Videos wurden nach nicht einmal 24 Stunden auf dem Weibo-Kanal der Marke gelöscht (bei Instagram sind sie weiterhin zu sehen).

Geholfen hat es nichts. Denn das chinesische Internet mag ein zensierter Raum sein, aber hier geht nichts verloren, was nicht verloren gehen soll. Die Einminüter werden weiterverbreitet und kontrovers diskutiert, jedoch nicht so wie Marketingmenschen hoffen. Es gibt Boykott-Aufrufe, Meinungsführer wie Zhang Ziyi, eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes, kritisierten Dolce & Gabbana. Die Stäbchen-Filme waren am Mittwoch das Thema bei Weibo. Laut der Nachrichtenagentur Reuters kam es bislang auf mehr als Einhundertmillionen Aufrufe.

Verschlimmert wurde das PR-Desaster noch durch Screenshots, die der in Modekreisen gefürchtete Instagram-Account "Diet Prada" veröffentlichte. Sie zeigen angeblich einen Dialog zwischen Stefano Gabbana und einer Instagram-Userin. Darin verteidigt der Modemacher die umstrittene Kampagne. Als seine Argumentation nicht verfängt, wird der Ton beleidigend. Gabbana behauptet allerdings, er sei Opfer eines Hackers geworden. Niemals hätte er geschrieben, China sei ein Scheißland, bevölkert von einer ignoranten stinkenden Mafia.

"Wir entschuldigen uns für den Eindruck und den Schaden, den diese unwahren Behauptungen in China und bei den Chinesen hinterlassen haben", heißt es nun in einer Stellungnahme der Firma, die ebenfalls auf der Kurznachrichtenplattform Weibo gepostet wurde. Die Show sei aus diesem Grund auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die aktuelle Werbekampagne ist nicht die erste, für die Dolce & Gabbana in China kritisiert wurde. Bereits im vergangenen Jahr gab es Vorwürfe, in Anzeigemotiven würde das Land als rückständig. Auch mit Boykottaufrufen haben Stefano Gabbana und Domenico Dolce Erfahrung. 2007 hatten Äußerungen des Designerduos über Retortenbabys homosexueller Paare ("synthetische Babys") zu dem Hashtag #BoycottDolceGabbana geführt.