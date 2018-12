Weihnachtsmenü für Fleischfans 100 Gramm Kobe Beef für 135 Euro

Erster Gang: Tatar

SPIEGEL ONLINE Rindertartar

Zutaten

Senfmayonnaise

75 g Eigelb

18 g Zitronensaft

50 g Dijon Senf

25 g grober Dijon Senf

7g Knoblauchpüree

4 g Salz

Saft von Cornichons

500ml Rapsöl

Pesto

0,5 kg Basilikum blanchiert

1,5 Zehen Knoblauch

75 g Parmesan

15 g geröstete Nüsse

Salz, Pfeffer

1 L Rapsöl

Tartar

80 g Rinderfilet pro Person

Salz, Pfeffer

Roggenbrot zum Garnieren

Zubereitung

Senfmayonnaise

Wichtig: Alle Zutaten müssen Zimmertemperatur haben, sonst gerinnt die Mayonnaise.

Eigelb und Senf in einen Rührbecher geben und mit dem Schneebesen verrühren. Langsam 100 ml des Öls einrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Dann das restliche Öl langsam unter ständigem Rühren zugießen und aufschlagen, bis eine dickcremige Mayonnaise entsteht. Zitronensaft, Knoblauchpüree und Salz unterheben. Mit Saft der der Cornichons abschmecken.

Pesto

Den Basilikum blanchieren, abtropfen lassen und hacken, Knoblauch schälen und ebenfalls hacken. Den Parmesan reiben und mit Basilikum, Knoblauch und Nüssen in einem Mörser zerreiben oder mit dem Küchenstab pürieren. Nach und nach das Öl zugießen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tartar für eine Portion

Eine Viertelstunde vor dem Servieren 80 g Rinderfilet wolfen und leicht salzen. Roggenbrot dünn schneiden und im Ofen rösten. 25 g Senfmayonnaise auf einem Teller verstreichen und das Rinderfilet darauf geben. Mit 15 g Pesto, 25 g gewürfelten Cornichons, Senfkresse, Salz und Pfeffer anrichten.

Zweiter Gang: Kobe-Beef mit Schmalz-Crunch

SPIEGEL ONLINE Kobe Beef

Zutaten für eine Portion

100 Gramm Kobe-Rind (alternativ Wagyu-Rind)

etwas Fett vom Kobe Beef

eine Prise Salz

Zubereitung

Für das Schmalz Kobe-Fett in gleichmäßige Würfel schneiden, leicht salzen und in einer beschichteten Pfanne auslassen. Fett passieren und auf einem Tuch entfetten lassen. Das Fleisch kurz von allen Seiten in einer Grillpfanne anbraten und anschließend für maximal zwei Minuten im aufgeheizten Backofen (160 Grad Umluft) ruhen lassen. So wird das Stück Medium Rare. Aufschneiden und mit den Schmalzwürfeln servieren. Nach Geschmack noch etwas frisch gemahlenen Pfeffer darüber geben.

Dritter Gang: Dry Ribeye Steak mit Spinat, getrüffeltem Wirsing und Pommes Frittes

SPIEGEL ONLINE 90 Tage gereiftes Dry Ribeye Steak

Zutaten

300g Dry Aged Ribeye Steak pro Person

Getrüffelter Wirsing

1 kleines Stück Wirsing

Schwarzer Trüffel, fein gerieben

100 g Sushi Essig

1 EL Honig

1 TL Dijon Senf

200 ml Rapsöl

Salz, Pfeffer

Rahmspinat

1 kg Blattspinat

200 g Bechamel

Sahne nach Bedarf

Muskatnuss, frisch gerieben

Salz und Pfeffer

geriebener Käse

Pommes Frites

Pommes Frites

Frittieröl

Fritteuse, wenn vorhanden

Zubereitung

Steak

Das Fleisch in einer Grillpfanne von allen Seiten scharf anbraten und anschließend für zwei bis 3 Minuten bei 180 Grad in den Backofen geben. Bis zum Servieren auf einem Rost ruhen lassen.

Getrüffelter Wirsing

Wirsing in fingerdicke Streifen schneiden und kurz in gut gesalzenem, kochendem Wasser blanchieren. In Eiswasser abschrecken und trocken legen. Alle Zutaten - bis auf den Trüffel - zu einer Vinaigrette verrühren und unter den Wirsing geben. Das Gemüse anrichten und mit dem geriebenem Trüffel anrichten.

Rahmspinat

Spinat kurz blanchieren und anschließen mit der Bechamel und einem Schuss Sahne vermengen. Mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken. In eine Auflaufform geben und mit geriebenem Käse kurz im Backofen gratinieren lassen.

Pommes Frites

Pommes Frites in der Fritteuse nach Packungsangabe zubereiten.