Architektenhaus in Brasilien Aus drei mach eins

Die Voraussetzungen für dieses Projekt im brasilianischen Bragança Paulista waren günstig: Ein knapp 3500 Quadratmeter großes Grundstück mit einem Orangenhain auf der einen und einem Naturschutzreservat auf der anderen Seite. Die Architekten um Paulo Jacobsen und seinen Sohn Bernardo mussten also vor allem überlegen, wie sie das Haus in Dialog zur umgebenden Natur setzen konnten.

Den Baukörper bilden drei im rechten Winkel platzierte Gebäudequader. Zwei bilden den Haupttrakt, an den der Seitenflügel anschließt. Von oben betrachtet hat das Haus eine L-Form. Zusammen mit den Bäumen auf dem Grundstück entsteht so ein Innenhof, in dessen Mitte Platz für einen Pool ist. Das Pultdach des Haupttrakts überragt den anderen Gebäudeteil und stellt so eine Verbindung zwischen den beiden Hausteilen her.

Betreten wird das Haus direkt über das Wohnzimmer, einen Flur gibt es nicht. Zur Straßenseite wird der Raum durch das Elternschlafzimmer und die Küche begrenzt. Sie sind jeweils in einem der beiden Quader untergebracht. Diese beiden länglichen Körper bilden zugleich den Sockel für das Pultdach, das diesen Teil des Hauses komplett abdeckt.

Jacobsen Arquitetura/ FG+SG Eingangsbereich mit Pflanzenkonzept

Durch ein Kiesbett, das zwischen den beiden Quadern verläuft, wird die restliche Fläche in Eingangs- und Wohnbereich gegliedert. In den Boden eingepflanzte Zimmerpalmen unterstreichen das Raumkonzept und sorgen für Grün, das mit der holzverkleideten Decke harmoniert.

Um die natürliche Szenerie einzufangen, verzichteten die Architekten an den Seiten zum Garten auf Betonwände. Stahlträger stützen an dieser Stelle das Dach und schaffen Platz für Glasfronten und Schiebetüren. Sobald es das Wetter zulässt, können die Bewohner den Wohnbereich an zwei Seiten zum Garten öffnen - zum Poolbereich oder zur Terrasse mit Grillecke.

Die Kinder nächtigen im gegenüberliegenden Teil des Hauses. Über einen Pfad aus Granitplatten - der zusätzlich zum Dach eine optische Verbindung zwischen den beiden Körpern schafft - gelangen die Bewohner hinüber in den Schlaftrakt. Neben vier weiteren Schlafzimmern sind hier noch ein Fernsehzimmer und eine Sauna untergebracht. Bewegliche Stahlpaneele dienen als Fenstergitter und schirmen die Räume ab.

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade geplant werden oder einfach Hingucker sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: RL House.

Lage: Bragança Paulista, Brasilien

Zimmerzahl: fünf Schlafzimmer, Fernsehzimmer, Wohn- und Essbereich, Küche

Garten: Um das Grundstück stehen Orangenbäume und Regenwald, im Wohnzimmer sind Palmen eingepflanzt - mehr Grün geht eigentlich nicht.

Extras: Sauna und Pool

Stilfaktor: Drei Gebäudequader, ein Pultdach, Glas und Stahl - mit vergleichsweise einfachen Mitteln wurde ein stimmiges Ganzes geschaffen. Hier fühlt man sich drinnen wie draußen wohl.

Unbedingt mitbringen! Einen Kehrbesen (für die Steine aus dem Kiesbett im Eingangsbereich) und eine Saftpresse (für die Orangen aus dem Garten).

Nachbarn: Gegenüber hat dasselbe Architekturbüro ein ähnliches Haus gebaut, in dem Verwandte der Besitzer wohnen. Ansonsten ist man hier ungestört.

Weitere Infos: Gibt es auf der Website von Jacobsen Arquitetura.