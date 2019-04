Koks Couture Frau von "El Chapo" will Modelabel gründen

Der weltweite Kokainhandel lässt sich zwar auch aus dem Gefängnis heraus steuern, wie Pablo Escobar einst bewiesen hat. Aber im Falle der Inhaftierung in einem US-Staatsgefängnis sind die Erfolgsaussichten doch eher gering. Vielleicht ist das der Grund, warum Emma Coronel - Frau des inhaftierten mexikanischen Drogenbarons Joaquín Guzman - nun unter dem Namen ihres Gatten Mode respektive Geld machen möchte. Immerhin ist "El Chapo" ("der Kurze") eine weltweit bekannte Marke, und bei den Escobar-Nachfahren hat es schließlich auch funktioniert.

"Ich habe ein Projekt für eine Modelinie. Ich will meinen und Joaquíns Stil voranbringen", kündigte Coronel laut Nachrichtenagentur AFP bei Instagram an. Sehr viel mehr als den Namen scheint die 29-Jährige aber nicht mitzubringen. Ihre rund 100.000 Follower bat sie um Ideen für die geplante Marke mit den Initialen "JGL" (für Joaquín Guzmán Loera). Interessierte Designer mögen sich bitte mit ihren Anwälten in Verbindung setzen.

EPA/ EFE Emma Coronel, Ehefrau von "El Chapo"

"El Chapo" wartet derzeit auf die Verkündung des Strafmaßes, nachdem er in einem dreimonatigen Mammutverfahren am 12. Februar seinen Schuldspruch gehört hatte. Laut der New Yorker Staatsanwaltschaft sollen er und sein Sinaloa-Kartell zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen anderer illegaler Drogen in die USA geschmuggelt haben. Nicht angeklagt waren die unzähligen Toten in Mexikos Drogenkrieg. Zeitweise gab es 68 Morde am Tag.

Die mächtigste Drogenorganisation der Welt

Die Nachrichtendienste nannten Guzmans Kartell 2010 die mächtigste Drogenorganisation der Welt. "El Chapo" entkam mehrfach unter fragwürdigen Umständen aus mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" führte ihn 2009 auf Platz 41 der mächtigsten Personen der Welt führte, vor dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und Steve Jobs.

"El Chapo" hat in der Tat auch eine gewisse modische Relevanz. Ein Hemd, das er 2016 bei einem Treffen mit dem Schauspieler Sean Penn trug (das ihm letztlich zum Verhängnis wurde), wurde zum Bestseller des Modeunternehmens Barabas aus Los Angeles. Es wird seitdem als "El Chapo"-Shirt vermarktet. Neben bunten Hemden trug Guzman häufig Baseballmützen und Turnschuhe. Zumindest legen das die wenigen Fotos nahe, die ihn Freiheit zeigen. Seine Frau zeigte sich während der Gerichtsverhandlungen meistens in Schwarz: enge Hosen, Blazer und High Heels.