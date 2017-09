Emmy-Mode Küren Sie den schönsten Look!

Wenn die TV-Stars über den roten Teppich gehen, winken, lächeln, Mini-Interviews geben, dann ist das der inoffizielle Auftakt zur Emmy-Verleihung. Blitzlichtgewitter, die Spannung steigt, gleich geht es los, es geht um nicht weniger als die wichtigsten TV-Preise der Welt.

Tatsächlich liegen zu diesem Zeitpunkt teils schon stunden- wenn nicht tagelange Vorbereitungen hinter den Emmy-Gästen. Sich für die Veranstaltung vorzubereiten, sei bei ihnen eine Familienangelegenheit, sagte beispielsweise Felicity Huffman. Die Schauspielerin ("Desperate Housewives", "American Crime") war in diesem Jahr für einen Emmy nominiert, ebenso ihr Ehemann William Macy ("Shameless"). Ein wichtiger Abend also für beide. Huffman war eigenen Angaben zufolge schon rund sechs Stunden vor ihrem Rote-Teppich-Auftritt mit ihren Haaren und dem Make-up zugange. Macy sagte, sie hätten dabei Musik gehört und sich gegenseitig fotografiert.

Der rote Teppich in Los Angeles wurde zum Laufsteg, Langeweile kam nicht auf. "Die Vielfalt ist großartig", sagte die "Harper's Bazaar"-Onlinechefin Joyann King über die Emmys. "Ich liebe es, all die unterschiedlichen Hautfarben, Formen und Größen zu sehen. Wir sind seit der blonden Barbie so weit gekommen."

Als zwei Modetrends der diesjährigen Gala gelten der Silberlook und Federsäume. "Ich wollte etwas in diesem wertvollen Metall-Stil", sagte beispielsweise Anna Chlumsky ("Veep") über ihre metallisch anmutende Robe von Sachin & Babi. Auch Laverne Cox und Uzo Aduba ("Orange Is the New Black") setzten auf Silber.

Federn verzierten unter anderem den Saum des Chanel-Kleids von Tracee Ellis Ross ("Black-ish"). Kollegin Priyanka Chopra ("Quantico") trug gleich eine ganze Schleppe aus weißen Federn zur Schau. Eines der knalligsten Outfits präsentierte Jane Fonda: Die 79-Jährige ("Grace & Frankie") kam mit langem, blondem Zopf, Pony und im knallpinken Brandon-Maxwell-Kleid zur Verleihung (hier lesen Sie mehr über die Gala und die Gewinner).

Jetzt sind Sie an der Reihe: Welches Kleid ist Ihr Favorit? Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere Outfit anklicken. Am Ende bleibt der Siegerlook übrig.