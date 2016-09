Fotografie von F. C. Gundlach Wenn Mode zu Kunst wird

Drei Jungs übereinander auf einer Leiter stehend, bereits das erste Foto, das F. C. Gundlach gemacht hat, ist inszeniert. Aufgenommen mit einer kleinen Boxkamera, die Franz Christian, wie ihn seine Eltern getauft haben, zu seinem zehnten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Mit seinen Motivideen wird er es noch weit bringen. Doch bevor aus dem 1926 in Hessen geborenen Jungen einer der großen Modefotografen Deutschlands werden sollte, muss er erst in den Krieg.

Mit seiner gesamten Klasse wird Gundlach kurz vor Kriegsende an die Front geschickt. Viele seiner Klassenkameraden kostet der Marschbefehl das Leben. Gundlach endet verwundet in einem Lazarett und kommt später in amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der ihn seine Mutter herausholen kann. Statt danach das elterliche Gasthaus zu übernehmen, lernt Gundlach auf einer privaten Fotografieschule in Kassel sein Handwerk.

Einer der ersten, der sein Bilder druckt, ist der Chefredakteur der Zeitschrift "Elegante Welt", Franz Wolfgang Koebner. So kommt der damals Mittezwanzigjährige ins Paris der Fünfzigerjahre. Gundlach fotografiert Weltstars wie Simone Signoret oder Yves Montand. Er fühlt sich wohl in der Existenzialisten-Szene und in den Kneipen von St. Germain. Seine Bilder aus dieser Zeit sind kalter Realismus in schwarz-weiß. Sie kommen gut an.

Als die Mode bunter und die Röcke kürzer werden, kehrt er heim. 1956 zieht er nach Hamburg, wo er bis heute lebt. Hier macht er Porträts von Romy Schneider, die so gut sind, dass er der Schauspielerin bald Rechnungen schreiben muss, weil sie so viele Abzüge ordert. "Sie öffnete sich wie selten, und was ich dann zu sehen bekam, war das Gesicht einer nachdenklichen und verletzlichen Frau", erinnerte er sich 2009 im SPIEGEL.

Die Sechzigerjahre sind Gundlachs Zeit: Auftragsarbeiten führen ihn um die ganze Welt, aber er arbeitet auch viel in Berlin. Er stellt Mannequins vor verschmierte Hauswände in Kreuzberg. In der Woche, als der Grundstein für die Mauer gelegt wird, fotografiert er vor dem Brandenburger Tor. Eines der bekanntesten Bilder aus dieser Zeit zeigt das Model Biggi Ebeling vor der Gedächtniskirche.

Ikone der Modefotografie

Seine Bilder aus dieser Zeit sind richtungweisend, anders als die im Nachkriegsdeutschland gefragte Versandhauskatalog-Optik. Aber sie müssen auch den Markt bedienen, Sehnsüchte wecken. Also fliegt Gundlach mit seinen Models in ferne Länder: Seine Aufnahme von Karin Mossberg und Micky Zenati vor den Cheopspyramiden ist eine Ikone der Modefotografie. Der Einfluss von Pop- und Op-Art ist unverkennbar, aber auch der Stil von Richard Avedon und Irving Penn - zwei der wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts und Gundlachs große Vorbilder.

Auch als Unternehmer hat er Erfolg, 1967 gründet er den "Professional Photo Service", später kommt die erste reine Foto-Galerie in Deutschland hinzu. Sie legt den Grundstein für ein Foto-Archiv, das Jahre später eine der bedeutendsten privaten Fotosammlungen und Grundstock für das Hamburger Haus der Photographie sein wird.

Ende der Achtziger tritt Gundlach erstmals als Kurator in Erscheinung. Im Hamburger Kunstverein präsentiert er eine Bilderschau. Als Titel wählt er ein Zitat des Malers Albert Oehlen: "Das Medium der Fotografie ist berechtigt, Denkanstöße zu geben." Die Aussage von Oehlen stachelt Gundlach dazu an, Künstler zum Experimentieren mit der Fotografie zu animieren.

Er selbst drückt da nur noch privat auf den Auslöser. Seine Karriere hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits an den Nagel gehängt, und mit ihr das enge Korsett, in das ihn die Auftragsfotografie zwängte. Das war vermutlich auch der Grund für seine mutige Kuration in Hamburg. Dem steifen Hamburger Publikum präsentiert er "Junge Wilde" wie Walter Dahn, Albert Oehlen oder Werner Büttner. Wie F. C. Gundlach liefern sie den Beweis, dass Fotografie eben doch mehr liefern kann als "Denkanstöße".

Wer mehr über das Leben des legendären Modefotografen, Galeristen, Sammlers, Museumsdirektors und Stifters erfahren möchte, kann dies noch bis zum 10. September in Berlin tun. Die 90 in der CFA Galerie ausgestellten Bilder entstammen den verschiedensten Kontexten. Ihnen ist gemeinsam, dass F. C. Gundlach selbst sie in seine persönliche Best-of-Auswahl aufgenommen hat.