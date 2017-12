"Fashion Awards" in London Küren Sie den schönsten Look!

Für Adwoa Aboah läuft es gerade richtig gut: Das Model ziert das Cover der britischen "Vogue"-Dezemberausgabe, sie war davor auch schon auf den Titelseiten der amerikanischen und italienischen "Vogue" zu sehen. Und als vor wenigen Wochen der neue "Pirelli"-Kalender vorgestellt wurde, war das Covermodel Aboah.

Am Montagabend gab es nun noch mehr gute Nachrichten für die 25-Jährige: Das British Fashion Council (BFC) kürte Aboah bei den "Fashion Awards" in London zum Model des Jahres. Ausgezeichnet werden damit Models, die "in den vergangenen zwölf Monaten die Industrie dominiert haben", heißt es von der Modevereinigung. Aboah sorgt nicht nur durch ihre Verträge mit großen Modeunternehmen für Schlagzeilen. Sie hat auch die Online-Plattform "Gurls Talk" initiiert, die sich mit den Themen Körpergefühl, Sexualität und psychische Gesundheit befasst.

The story behind Adwoa Aboah's Model of the Year dress by Halpern: https://t.co/4PxAXmdQ1u pic.twitter.com/BtWns6F4qI — British Vogue (@BritishVogue) 5. Dezember 2017

Die "British Fashion Awards" wurden erstmals 1989 vergeben. In diesem Jahr fand die Zeremonie in der Royal Albert Hall statt. Als Designer des Jahres wurde Raf Simons ausgezeichnet, der momentan unter anderem für Calvin Klein arbeitet. In der Kategorie "Modeikone" gewann Donatella Versace. Und den Sonderpreis für die innovativste Arbeit bekam Stella McCartney (eine Liste aller Preisträger finden Sie hier).

Um Mode ging es aber nicht nur auf der Bühne, sondern natürlich auch auf dem roten Teppich der Veranstaltung. Als Gäste kamen unter anderem Selena Gomez, Pink, Sam Smith, Tinie Tempah, Karlie Kloss und Naomi Campbell. Und damit sind Sie nun an der Reihe:

Welches Kleid ist Ihr Favorit? Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere Outfit anklicken. Am Ende bleibt der Siegerlook übrig.