Ferienhaus in Kanada Die Bockhütte

Groß, schwarz und etwas verschlossen stehen die beiden Häuser im Wald. Auf den ersten Blick erinnern sie an Hexenhäuschen aus einem Märchen. Doch hinter der schwarzen Fassade wartet keine dunkle Magie, sondern ein äußerst helles Familiendomizil: große Fenster, helles Holz, ein offener Grundriss und hohe Decken. "Eine Symbiose zwischen Natur und Architektur", nennen es die Architekten von Appareil.

Der Auftrag für das Büro aus Montreal war ein Ferienhäuschen im Grünen mit genug Platz für eine Familie und gelegentliche Besuche von Freunden. Bevor sie sich ans Grundrissezeichnen machten, ließen sich die Planer Robert Lavoie und Kim Pariseau von dem Waldgrundstück beeinflussen: "Das erlaubte es uns, das Potenzial der Umgebung und die Ausstrahlung, die von ihr ausgeht, voll auszunutzen."

Das Ergebnis sind zwei oberhalb eines Parklplatzes gelegene Häuser. Über einen Fußweg gelangen die Besitzer von ihren Autos auf das Grundstück, wo ein Steg aus Zedernholz über den Waldboden führt. Die beiden Gebäude, die eigentliche Ferienunterkunft und ein Wirtschaftsgebäude, sind mit Aluminium verkleidet. Was von weitem aussieht wie Holzwände, sind lackierte Fassadenprofile. Das Team von Appareil beziffert die Gesamtkosten auf knapp 300.000 kanadische Dollar (rund 200.000 Euro).

Im Inneren wurden Furnierplatten aus russischen Hölzern verarbeitet. Zusammen mit den großen Fensteröffnungen verbreitet das Holz Helligkeit im Haus. Im Erdgeschoss ist der Aufenthaltsbereich um einen Kern herum gelegt worden, in dem die Haustechnik und ein Vorratsraum versteckt sind. Im zweiten Stock sind hier die Gästeräume untergebracht.

Das Obergeschoss erstreckt sich nicht über die gesamte Grundfläche. Der Bereich über dem Wohnzimmer wurde freigelassen, so wirkt alles etwas luftiger und größer. Durch zwei Öffnungen in der Wand sind die verschiedenen Hausteile miteinander verbunden.

In unsere Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: Grand-Pic Chalet.

Lage: Austin Town, Eastern Townships bei Quebec, Kanada

Zimmerzahl: Ein Schlafzimmer und zwei Schlafnischen, Badezimmer und ein großer Wohn- und Essbereich mit angrenzender Küche.

Garten: Den brauchen Sie hier wirklich nicht. Rund um das Haus liegen kanadischer Wald und eine Seenlandschaft, die Touristen aus aller Welt, besonders aber aus den nahegelegenen USA anzieht.

Extras: Vier Wände und ein Dach, mehr gibt es hier nicht. Mehr braucht es auch nicht.

Stilfaktor: Kahle Holzwände, ein Sofa, ein großer Esstisch und ein Kamin: Diese Hütte ist ziemlich puristisch eingerichtet, damit Sie sich voll und ganz auf die umliegende Natur konzentrieren können.

Wer fühlt sich hier wohl? Jäger mit "Schöner-Wohnen"-Abo, Waldläufer, Angler und Kajakfahrer.

Unbedingt mitbringen! Angel und Kajak, Fernglas, Abo für Feuerholz, Karte mit den vielen verschiedenen Obstbauern und Ahornsirup-Produzenten in der Gegend.

Nachbarn: Ab und an verirrt sich vielleicht einmal ein Wanderer an die Hüte, ein paar Grauhörnchen - das war es dann aber auch schon.

Weitere Infos: Gibt es bei den Architekten von Appareil.