Filmfestspiele in Venedig Der Goldene Löwe für das beste Kleid geht an...

Wer war da?

Wie so oft wurden viele US-Filme gezeigt - und damit waren auch jede Menge Hollywood-Stars in Venedig. Matt Damon lieferte den Eröffnungsfilm "Downsizing". Gemeinsam mit Julianne Moore präsentierte er außerdem "Suburbicon". Jennifer Lawrence reiste für "Mother!" an, der beim Publikum allerdings durchfiel. Lawrences Co-Star Javier Bardem war tagsdrauf mit seiner Frau Penelope Cruz unterwegs. Beide standen für den Thriller "Loving Pablo" vor der Kamera. Über die roten Teppiche liefen außerdem die Schauspielerinnen Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Judy Dench, Michelle Pfeiffer und Helen Mirren. Plus natürlich die komplette A- und B-Riege des italienischen Films.

Wer sorgte für Gesprächsstoff?

Der neue Film von Abdellatif Kechiche, der 2013 die Goldene Palme für "Blau ist eine warme Farbe" in Cannes gewann, floppte beim Filmfest. Um die Finanzierung für "Mektoub, My Love: Canto Uno" zu retten, hatte der Regisseur sogar seine Trophäe aus Cannes versteigert. In Venedig kassierte er von den Zuschauern nach einer ersten Aufführung allerdings Buh-Rufe.

Wer trug es am besten?

Ein Hingucker waren wie immer Amal Clooney und ihr Mann George. Penelope Cruz bekam für ihren Auftritt in einem weißen Kleid aus dem Atelier Versace viel Lob vonseiten der Mode-Kritiker. Jennifer Lawrence, klar, überstrahlt wurde sie aber von Michelle Pfeiffer in Dolce & Gabbana. Doch der Showstopper schlechthin war Jane Fonda in ihrem bestickten himmelblauen Marchesa-Kleid.

