Mode bei Filmfestspielen Wer ist die Schönste im ganzen Cannes?

Zwei Wochen lang drehte sich in Cannes alles um sehen und gesehen werden. An der 70. Auflage des weltweit größten Treffens der Filmbranche nahm in den vergangenen zwölf Tagen ein internationales Staraufgebot teil - noch größer als sonst: Nicole Kidman, Robert Pattinson, Diane Kruger, Will Smith, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore, Susan Sarandon, Robin Wright. Aber Schluss mit dem Namedropping.

Zu den Vorführungen stolzierten die Stars über den roten Teppich: Selma Hayek kam im züchtigen blauen Kleid mit roter Schleife, Rihannas opulentes Outfit hätte auch als Hochzeitskleid durchgehen können und Nicole Kidman zeigte sich im Petticoat. Aber gehören die drei damit zu Ihren Favoriten? Oder sehen Sie eine andere Frau in ihrer Abendrobe vorn? Jetzt können Sie entscheiden:

Welcher Look hat Ihnen am besten gefallen?

Stimmen Sie ab! Wir haben eine kleine Auswahl an Outfits zusammengestellt. Den Sieger küren Sie. Und so geht's: Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook übrig.